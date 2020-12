Der Meister des Deals: Alt Bundesrat Flavio Cotti ist mit 81 an Corona verstorben

Maximal rar gemacht hat sich Flavio Cotti, CVP-Bundesrat von 1987 bis 1999, der am Mittwoch in Locarno im Alter von 81 Jahren an Corona gestorben ist. Cotti war der letzte Tessiner Bundesrat, bis 2017 Ignazio Cassis (FDP) gewählt wurde.

Mit grosser Trauer nehme ich Kenntnis vom Tod von Flavio Cotti. Unsere Begegnung an der Bundesratsfeier in Bellinzona bleibt mir in bester Errinnerung. Sein politischer Geist wird immer im Aussendepartement wehen. Le mie sincere condoglianze alla famiglia del caro amico Flavio. pic.twitter.com/BasFoyFTs2

Cotti gab nach seinem Rücktritt nämlich gar keine Interviews. Zwar traf man ihn da und dort an, so tauchte er an der Wahlfeier für Cassis auf. Aber politische Interventionen sind keine dokumentiert. Eine Generation von Journalisten versuchte seit 1999 vergeblich, ihn aus der Reserve zu locken.

So auch der Schreibende. Die Gelegenheit schien günstig auf einer Reise mit amtierenden und ehemaligen Aussenpolitikern in Moskau im Jahr 2010. Während einer langen Autofahrt zur Schweizer Botschaft analysierte Cotti mit einer Mischung aus Aggression und Witz die Schweizer Aussenpolitik, vor allem das Verhältnis zur EU. Das hätte gereicht für drei, vier knallige Schlagzeilen. Aber Cotti sagte nach jedem süffisanten Satz mit schalkhaftem Blick: «Alles off the record!», also nicht zitierbar. Nach dem Essen auf der Botschaft flüsterte er dann: «Also wenn ich dann doch einmal noch ein Interview geben sollte, dann nur Ihnen!» Ein Satz, den allerdings auch viele andere Journalisten zu hören bekamen. Cotti war als Mitglied des Beirats der Credit Suisse nach Moskau eingeladen. Er hatte weitere Mandate in der Privatwirtschaft, die er mit höchster Diskretion ausübte, etwa bei Georg Fischer.

Es mag klischiert klingen bei einem Tessiner, aber Cotti war ein Charmeur. Er gehörte zu den beliebtesten Bundesräten. Dass Adolf Ogi (SVP), dessen Amtszeit sich mit seiner überschnitt, noch ein Stück weit beliebter war, soll ihn gewurmt haben. Wie viele Charmeure war Cotti auch empfindlich und schnell gekränkt. Sein Bild in der Öffentlichkeit war ihm wichtig, er war ein Liebling der «Schweizer Illustrierten», die ihn auch auf Wanderungen begleiten durfte.

Seine Offenheit und sein Witz erleichterten ihm den Zugang zu Menschen, was ihm als Bundesrat half, Deals zu machen.