An diesem grauen Dezembervormittag muss Leuthard, die Ende Monat nach zwölfeinhalb Jahren in der Regierung abtritt, noch einmal ein grosses Geschäft vertreten. Vordergründig ist es kein guter Tag für die Infrastrukturministerin. Ein hartnäckiger Husten plagt sie, während der Debatte schlürft sie Tee aus einer grossen Tasse. Vor allem aber endet ihr Finale im Nationalrat mit einer Schlappe: Eine unheilige Allianz von links und rechts versenkt das CO2-Gesetz. Die stundenlangen Beratungen sind Makulatur, der Ständerat wird ganz von vorne beginnen müssen. Ausgerechnet jetzt richtet sich die ganze Aufmerksamkeit auf Leuthard. Der Applaus bei ihrer Verabschiedung nach der Debatte ist lang und herzlich, die Ministerin hat feuchte Augen. Eine emotionale Melange.

Leuthard, 55, befindet sich in diesen Tagen auf grosser Abschiedstournee. Sie hält Ansprachen und nimmt an ihren letzten Bundesratssitzungen teil, sie reist an die UNO-Klimakonferenz in Polen und bekommt unzählige in Cellophan eingewickelte Blumensträusse. Zum Abschlusstermin mit der Bundeshauspresse lädt Leuthard, betont locker, in ein Café – und nicht in die Amtsstuben. Kein Auftritt aber illustriert ihr Wesen so gut wie die Klima-Debatte im Nationalrat, trotz oder gerade wegen der Niederlage.

Denn was tut Doris Leuthard? Sie überstrahlt alles. Man muss das im Wortsinn verstehen: Als sich nach den Beratungen die Journalisten um sie versammeln, lacht die Bundesrätin ihr Strahlefrau-Lachen. Den Misserfolg vertritt Leuthard offensiv, sie will nicht verbittert wirken. In drei Sprachen spricht sie in die Mikrofone, warnt vor einer «dogmatisch-ideologischen Verhärtung» und verweist auf die «Kosten des Nichtstuns beim Umweltschutz».