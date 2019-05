Diese 6 Abdrücke hinterlässt der Stiefel 1. Felddiensttauglich gestiefelt

Soldaten lernen, ihre zivilen Reflexe zu unterdrücken. Wer sich eine Uniform überstreift, soll sich gedanklich in den Dienst versetzen. Uniformität statt Individualität: Diese Prämisse ist in Paragrafen gegossen. Das 80 Seiten starke Reglement 51.009 d versammelt die Tenüvorschriften für Soldaten. Gleich nach den Kapiteln zu Grundsätzen wie «Einheitlichkeit» folgen in Artikel 5 erste Ausführungen zum militärischen Schuhwerk. Kampfstiefel werden im Reglement vierzigmal genannt, sie fallen in die Kategorie der Ordonnanzschuhe und wiegen regulär 2,27 Kilogramm.

Jeder Armeeangehörige bekommt zwei Paar KS 90. Wichtig ist, was in Artikel 38 steht: «Es ist zu beachten, dass beim Tragen von Kampfstiefeln das Beinelastik immer verwendet wird.» Also die Gummibänder, welche die Tarnanzugshosen über den Stiefeln halten. Im Militärjargon: Beingümmeli.

2. Für das saubere Daher