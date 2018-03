Es war nicht sicher, ob der Kameramann von der Lawine erfasst worden war. «Er hätte ja auch an einem anderen Ort sein können.» Ein Helfertrupp durchsuchte von unten nach oben den Schnee.

Nach zirka drei Stunden kam dann die Erlösung: Der in den Schneemassen vergrabene Kameramann konnte gefunden werden. Die Helfer hörten ihn schreien. «Wir sind uns alle in die Arme gefallen und hatten Tränen in den Augen», erzählt Moderatorin Sylvie Herzog. «Er hatte ein riesiges Glück. Das sagten auch die Retter.» Der Kameramann könne heute seinen zweiten Geburtstag feiern.

Während der Suche verunfallte noch ein Helikopter der Air Glaciers. (ldu)