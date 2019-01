Der Fall ist eigenartig. Anderthalb Monate drang davon nichts an die Öffentlichkeit, was auch nigerianische Medienleute erstaunte. Erst gegen Mitte März 2018 gingen die nigerianischen Behörden an die Öffentlichkeit. Vizeadmiral Ibok Ete Ibas von der nigerianischen Navy verkündete gegenüber örtlichen Medien: «Die MT San Padre Pio wurde durch unsere Leute in der Nähe des Odudu-Ölfelds und innerhalb unserer Hoheitsgewässer arrestiert. Sie war in illegalem Handel tätig, der unsere Gesetze verletzt, im Besonderen das Kabotage-Gesetz.» Er führte aus, die Nigerianer hätten festgestellt, dass «das Schiff 5000 Tonnen eines Produktes transportierte, bei dem es sich um Diesel zu handeln schien.»

Vor Jahr und Tag, am 23. Januar 2018, setzte die nigerianische Navy das unter Schweizer Flagge fahrende Tankschiff in der Bucht von Biafra fest. Und dort sitzt es noch heute.

Was wiederum heisst, dass Bund und Steuerzahler zur Kasse gebeten werden können, sofern die Reederei wegen des festgesetzten Schiffes und damit verbundenem Einnahmenausfall ihren Verpflichtungen nicht mehr nachkommen kann. Die nigerianischen Behörden haben also, gewissermassen, vor der Küste von Biafra Eigentum der Eidgenossenschaft festgesetzt.

Die nigerianischen Behörden wollen derweil weiter hart durchgreifen. Die Navy werde in diesem «Krieg» nicht ruhen, «bis jede Form von Kriminalität in nigerianischen Gewässern ausradiert» sei, sagte ein Vizeadmiral kürzlich.

Ein Grossteil der Besatzung wurde freigelassen. Vier Offiziere befinden sich nach wie vor auf dem Schiff. Die Schweiz setzt sich für die Freisetzung dieser sowie des Schiffes ein. Zum laufenden Verfahren können keine Angaben gemacht werden.» Und die Behörden ergänzen in Bezug auf die Reederei ABC Maritime: «Der Schiffseigner ist bis heute seinen aus der Bundesbürgschaft sich ergebenden Amortisationsverpflichtungen gegenüber dem Kreditgeber nachgekommen.» Was heisst, dass dem Bund bisher kein Schaden entstanden ist.

Mehr wollen die schweizerischen Behörden derzeit nicht sagen. Aber es steht fest, dass der Bund mit den nigerianischen Behörden in Verhandlung steht. Es gibt Anzeichen, dass der Fall vor den zuständigen internationalen Gerichtshof gezogen werden könnte. Denn unabhängig von der Frage, ob der Befrachter – also der Kunde der Schweizer Reederei – illegales Erdöl verkaufte: Ein Schiff seit mittlerweile mehr als einem Jahr mitsamt den Offizieren festzuhalten, wird auf Schweizer Seite als illegal taxiert.

Es scheint unklar, was die Nigerianer den Schiffsbetreibern genau vorwerfen. Zuerst war in lokalen Medien die Rede von «Erdöldiebstahl». Danach hiess es, der Tanker habe keine Bewilligung gehabt, in nigerianischen Gewässern aufzukreuzen. Schlussendlich war die Rede von illegalem Handel mit Diesel.

Kapitän: «Hatten Bewilligung»

Der Kapitän des Schiffs, der Ukrainer Andriy Vaskov, sagte dagegen im letzten März gegenüber nigerianischen Medien: Er habe die Genehmigung der zuständigen Schifffahrtsbehörde gehabt, in nigerianische Gewässer zu fahren. Das Schiff habe in Nigeria Diesel entladen wollen, der zuvor in Lomé in Togo zugeladen wurde. Es sei nun etwa das fünfte Mal, dass er eine derartige Fracht nach Nigeria bringe. Als seinen Partner in Nigeria, bei dem er die Ladung löschen wollte, nannte er eine Blue Sea Marine Company.

Der Fall liegt derzeit vor einem nigerianischen Gericht.