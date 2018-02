Zuletzt wuchs die Kritik an der Unabhängigkeit der gebührenfinanzierten Anstalten: So wurde ARD und Co seitens einer unabhängigen Studie etwa in der Flüchtlingskrise eine zu regierungsnahe Berichterstattung attestiert. Die «Staatsmedien»-Kritik kam zuvor vor allem aus dem rechtsnationalen Lager laut («Lügenpresse»). Der Vorwurf der Staatsnähe hängt auch mit der Zusammensetzung der Aufsichtsratsgremien der Anstalten zusammen. Knapp ein Drittel der Aufsichtsräte wird von der Politik gestellt, darunter Bundes- und Landesregierungen.

Unzufrieden sind derzeit auch die Zeitungsverleger, nachdem der öffentlich-rechtliche Rundfunk angekündigt hatte, sein Angebot an Textjournalismus im Internet auszubauen. Zeitungsverleger warnen vor einem drohenden «Monopol». Umso überraschender kam der Vorschlag des neuen ARD-Vorsitzenden Ulrich Wilhelm vor wenigen Tagen, der sich für mehr Rundfunkbeiträge für ARD, ZDF und Co. stark ausgesprochen hatte. Obwohl das Angebot an Sendungen ausgebaut worden sei, würden die Nutzer in Deutschland inflationsbereinigt nicht mehr Gebühren zahlen als vor zehn Jahren, war seine Begründung.

Apropos Gebühren: Jeder Haushalt in Deutschland entrichtet eine monatliche Rundfunkgebühr in der Höhe von 17,50 Euro. Damit stehen den Öffentlich-Rechtlichen jährlich etwa 8 Milliarden Euro zur Verfügung.

Die Gebühr wurde vor drei Jahren um etwa 50 Cent nach unten korrigiert, gleichzeitig änderte sich auch die Bemessungspraxis: Heute wird der Rundfunkbeitrag nicht mehr nach Geräten im Haushalt bemessen, vielmehr bezahlt jeder Haushalt jeden Monat den gleichen Betrag – unabhängig davon, wie viele Personen im Haushalt leben oder überhaupt Radio oder Fernseher in der Wohnung vorhanden ist. Sozial schwache Personen sind von der Rundfunkgebühr enthoben. Auch Firmen entrichten monatlich eine Gebühr – diese ist unter anderem Abhängig von der Anzahl der Mitarbeiter.

Italien: Wer nicht zahlt, dem wird der Strom abgstellt

Neuerdings will ihn nun auch Ex-Premier und PD-Chef Matteo Renzi abschaffen: den «canone RAI», die jährliche Gebühr für das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Dabei war es Renzi gewesen, der vor zwei Jahren dafür gesorgt hatte, dass die Italiener die Gebühr für den Staatssender auch wirklich entrichten müssen: Er hatte im Staatshaushaltsgesetz 2016 einen Passus untergebracht, wonach der «canone RAI» künftig nicht mehr per Einzahlungsschein, sondern mit der Stromrechnung bezahlt wird. Wer die TV-Gebühr schuldig bleibt, dem wird seither nicht nur der Fernseher, sondern gleich die ganze Stromversorgung abgestellt.