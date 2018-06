Mundart als Protest

In den zweisprachigen Kantonen Bern und Freiburg steht es Parlamentariern frei, ob sie ihre Voten auf Hochdeutsch, Schweizerdeutsch oder Französisch vortragen. In Bern werden die Ratsverhandlungen simultan in beide Amtssprachen übersetzt, die deutschsprachigen Grossräte sprechen seit je vor allem Dialekt.

Einen Spezialfall stellt der Kanton Luzern dar. Die Kantonsräte sprechen sowohl Mundart als auch Hochdeutsch. Diese Lösung spiegelt ein Stück Geschichte, das in Vergessenheit geraten ist. Als Ende der 1970er-Jahre die Vorläufer der heutigen Grünen erstmals ins Kantonsparlament einzogen, fielen sie mit ihren bewusst auf Schweizerdeutsch gehaltenen Voten aus dem Rahmen. Das Hochdeutsche war für sie die Sprache der Formalisten, es verkörperte den «konservativen Mief».

Wer spricht Hochdeutsch? Und wo blüht die Mundart? Der Sprachgebrauch ist einerseits von der geografischen Lage geprägt: Die Parlamente der Grenzkantone debattieren tendenziell eher in der Hochsprache, jene der Binnenkantone im Dialekt.

Andererseits spielen wirtschaftliche Faktoren eine wichtige Rolle, wie Linguisten wissen. In vernetzten Industriekantonen wie Zürich, Basel-Stadt oder Zug ist das Hochdeutsche im privaten und geschäftlichen Alltag «überdurchschnittlich stark präsent», so eine Untersuchung der Universität Freiburg.

Sprachforscher messen dem Schweizerdeutschen eine wachsende Bedeutung zu. Der Dialekt gilt zusehends als identitätsstiftend. Nicht nur junge Menschen verfassen Chat-Nachrichten oder E-Mails gerne in Mundart. Ein Forschungsteam um die Zürcher Linguistin Christa Dürscheid konnte schon 2010 in einer Studie nachweisen, das rund 75 Prozent der in der Deutschschweiz verschickten SMS auf Schweizerdeutsch geschrieben werden. Die Wissenschafterin sieht darin eine Tendenz, dass dank der privaten Kommunikation «die Mundart im grossen Stil eine Renaissance erlebt».

Protokollanten am Anschlag

Schwappt der Trend auch auf die Politik über? In den vergangenen Jahren diskutierten mehrere Kantonsparlamente über ihren Sprachgebrauch. Am hitzigsten in St. Gallen, wo die Kantonsräte ihre Verhandlungen in der Hochsprache führen. Politiker von SVP und Grünen forderten 2016, dass im Parlament auch Mundart gesprochen werden darf. Der Dialekt sei einem Volksvertreter angemessen, sagte SVP-Motionär Erwin Böhi in der Ratsdebatte. «Mundart isch ziitgmäss und anti-elitär.» Eine Mehrheit sah das anders und lehnte den Vorschlag ab. Das Parlament habe eine offizielle Funktion, was sich im Gebrauch der Amtssprache zeige. Das Hochdeutsche könne zudem schriftlich präziser wiedergegeben werden.

Tatsächlich hat die Hochsprache praktische Vorteile bei der Protokollierung. Mundart zu verschriftlichen und zu übersetzen stellt Protokollanten oft vor Probleme, wie mehrere kantonale Ratssekretäre bestätigen. Namentlich will sich keiner der Angefragten dazu äussern; die Sprachfrage sei politisch heikel. Hinter vorgehaltener Hand aber ist Kritik zu hören. Um eine Stunde Debatte zu erfassen, rechne er bei Hochdeutsch mit einem Aufwand von sechs bis sieben Stunden, erklärt der Leiter eines Parlamentsdienstes. «Bei Dialekt-Debatten sind es locker neun Stunden.»

Der Bernische Grosse Rat testete in den vergangenen Monaten eine Software mit automatischer Spracherkennung. Doch die Mundarten in all den Ausprägungen von Oberhasli bis Trubschachen erwiesen sich als grosse Hürde für das Programm. Deshalb wurden die Politiker angehalten, Hochdeutsch zu sprechen. Die meisten taten es bloss widerwillig.