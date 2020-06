Der Demokratie-Tausendsassa, sein Datenschatz und die rot-grüne Stiftungsrat-Connection

Daniel Graf sitzt auf einem Schatz: Die von ihm gegründete Plattform WeCollect verfügt über 75'000 Mailadressen. Sie gehören Personen, die bereit sind, Unterschriften für Initiativen und Referenden zu sammeln. Bei WeCollect können sie sich vorfrankierte Unterschriftenbögen per Mausklick runterladen. Diese müssen lediglich noch ausgedruckt, handschriftlich ausgefüllt und in einen Briefkasten geworfen werden. Seit der Gründung 2015 ist WeCollect zu einem direktdemokratischen Machtfaktor geworden: Für 27 Initiativen und Referenden wurden insgesamt 395'000 Unterschriften gesammelt. Zusätzlich hat die Plattform fast eine Million Franken Spendengelder für WeCollect-Projekte eingesammelt.

WeCollect versteht sich als unabhängige Non-Profit-Plattform, hinter der «eine gemeinsame Idee umtriebiger Menschen» steckt und keine Partei oder Organisation. Trotzdem ist das Projekt politisch geprägt – was Graf und sein Partner Donat Kaufmann nie abgestritten haben: Unterstützt werden laut Eigendefinition Initiativen und Referenden, die «ein umsichtiges Miteinander fordern». Die Anliegen stammen meistens aus dem rot-grünen Lager.

Bürgerliche Projekte haben es dagegen schwer: Als die CVP Anfang 2019 via WeCollect Unterschriften für ihre Initiative für eine Gesundheitskostenbremse sammeln wollte, winkte Graf ab. Zu unklar sei das Anliegen, zu sehr Partei-PR-Manöver. Doch auch im linken Lager machte er sich nicht nur Freunde. Etwa als er eine Initiative für eine 24-wöchige Elternzeit ankündigte, obwohl der zweiwöchige Vaterschaftsurlaub noch nicht zur Abstimmung gekommen war und die SP sich Gedanken über ein ähnliches Projekt machte.

Zu viel Macht und Verantwortung

Doch Graf war die Macht und Verantwortung, alleine über die Unterstützung oder Ablehnung von Volksbegehren zu entscheiden, selbst nicht geheuer. Vergangenen Sommer kündigte er an, WeCollect in eine Stiftung zu überführen: «Die bisherigen Start-up-Strukturen genügen den wachsenden Ansprüchen an Transparenz und Governance nicht mehr», sagte Graf damals zum «Tages-Anzeiger».

Am Sonntag nun hat die neue «Stiftung für direkte Demokratie» die Namen der Stiftungsratsmitglieder bekannt gegeben – welche Daniel Graf handverlesen hat. Das Gremium umfasst fünf Mitglieder, darunter Graf selber. Zwei weitere Stiftungsräte aus der Romandie sollen noch folgen. Zwei der Stiftungsräte haben einen besonders direkten Draht in die Parteizentralen von Rotgrün: Marco Kistler ist der Lebenspartner der designierten SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer. Und Sophie Fürst war langjährige persönliche Mitarbeiterin des neuen Grünen-Chefs Balthasar Glättli, ist allerdings kein Parteimitglied.