Am 8. Januar hat die Geschäftsleitung der SDA eine umfassende Reorganisation angekündigt. Geplant ist ein Abbau von 36 der rund 150 Redaktions-Vollzeitstellen. Am 23. Januar reagierte die SDA-Redaktion mit einen dreistündigen Warnstreik, da die Geschäftsleitung nicht auf Verhandlungen über den angekündigten Stellenabbau eingegangen sei. In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagte CEO Markus Schwab im Hinblick auf den Widerstand aus der Redaktion: «In dieser Situation sollte niemand rote Linien ziehen. Wer das macht, der wird beruflich nicht alt um mich herum». Schwab widersprach dem aktuellen Leitbild der SDA, wonach diese grundsätzlich keine Gewinnzwecke verfolgt: «Die SDA ist nur ihren Aktionären etwas schuldig.» Seit Dienstagmorgen um 6 Uhr 30 befindet sich die Redaktion der SDA in einem unbefristeten Streik. (cbe)