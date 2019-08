Helmut Hubacher, heute 93 Jahre alt, erinnert sich noch bestens an die Ereignisse vor 36 Jahren. «Plötzlich rief mich Bundeskanzler Walter Buser an und sagte, er sei auf dem Weg zu mir ins Büro und werde in dreissig Minuten dort sein», erzählt der damalige SP-Präsident. SP-Mitglied Buser wollte am Telefon nicht sagen, um was es bei dem Besuche geht. Hubacher sagt: «Ich wartete gespannt.»

Als Buser eintraf, wurde der Grund des Besuchs schnell klar. «Die Bürgerlichen wollen mich als Bundesrats-Kandidaten nominieren», erklärte Buser dem SP-Präsidenten – und fragte: «Was sagst du dazu?»

Helmut Hubacher wurde schlagartig klar, was die Bürgerlichen bei der Wahl des Nachfolgers von Bundesrat Willi Ritschard am 7. Dezember 1983 planten. Sie wollten die offizielle SP-Bundesrats-Kandidatin Lilian Uchtenhagen unter allen Umständen verhindern. Und sie bauten Bundeskanzler Buser als Gegenkandidaten gegen die Zürcherin auf.

Hubachers Rat: «Du lehnst die Kandidatur ab»

Hubachers Rat an Walter Buser war schnell klar: «Du lehnst die Kandidatur ab», sagte er. «Du bist Bundeskanzler und kein Bundesrats-Kandidat.» Buser hat dann diesen Ratschlag mit einem gewissen Befehlscharakter beherzigt.

Walter Buser (SP) ist der erste von zwei Bundeskanzlern, die in der Geschichte des Bundesstaates ernsthaft als Bundesräte gehandelt worden sind. Buser war 1983 ein Thema, der aktuelle Bundeskanzler Walter Thurnherr (CVP) 2018, als möglicher Nachfolger von CVP-Bundesrätin Doris Leuthard.