Der Balanceakt des Bundesrats: Die 1000er-Regel fällt – harsche Kritik aus der Wissenschaft

Entsprechend behutsam will der Bundesrat bei der 1000er-Regel vorgehen. Per 1. Oktober sind Veranstaltungen mit über 1000 Personen wieder möglich – allerdings nur, wenn die Kantone sie bewilligen. Es sollen «strenge Schutzmassnahmen» gelten. Wie diese genau aussehen, ist noch offen. Der Bund will zusammen mit den Kantonen einheitliche Anforderungen für die Bewilligung ausarbeiten, die für Fussballmatches genau so wie für kulturelle Events gelten sollen.

Noch müssten Fragen geklärt werden, etwa zur Anreise, erklärte Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga. Um genug Zeit zu haben, das Bewilligungsprozedere vorzubereiten, hat der Bundesrat die 1000er-Regel noch um einen Monat verlängert: Sie wird erst ab Oktober aufgehoben und nicht schon ab September, wie es gerade die Eishockeyklubs gern gehabt hätten.