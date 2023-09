Porträt Ständeratswahlen Benjamin Giezendanner: Verkehrspolitiker mit Charme und Diesel im Blut

Er will schaffen, was seinem Vater verwehrt blieb: den Sprung in den Ständerat. Wie SVP-Kandidat Benjamin Giezendanner tickt, wofür er politisch steht und warum das SVP-Sünneli auf seinem Wahlplakat plötzlich schwarz ist. Ein Porträt.