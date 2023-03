Demonstration Klimastreik fordert in Bern Moratorium auf fossile Kraftwerke Der Klimastreik ist zurück. Zum ersten Mal nach der Pandemie riefen Aktivistinnen und Aktivisten dazu auf, sich zu versammeln um für den Klimaschutz einzustehen. Das in verschiedenen Schweizer Städten, darunter auch in Bern.

Am frühen Freitagabend haben mehrere hundert Personen auf dem Berner Waisenhausplatz gegen einen Ausbau von fossilen Infrastrukturen demonstriert. Die Kundgebung organisierte die Umweltbewegung Klimastreik. Sie forderte, dass in einer Energiemangellage der Energieverbrauch reduziert wird. «Wir fordern ein Moratorium für den Bau von fossilen Kraftwerke», sagte eine Rednerin. Weiter forderte sie, dass bei Energiemangellage die Wirtschaftsbranchen, welche viel Energie brauchen, den Betrieb teilweise herunterfahren. Im Anschluss an die Reden zog der Demonstrationszug durch die Innenstadt. (sda)