Demokratie Nach «skandalösem Entscheid» und Schlappe an der Urne: Nationalrat beugt sich über Stimmrechtsalter 16 Sollen schon 16- und 17-Jährige abstimmen und wählen können? Am Mittwoch debattiert der Nationalrat erneut darüber – nach einer turbulenten Vorgeschichte und einem klaren Verdikt im Kanton Uri.

Jugendliche und junge Erwachsene an einer Klimademo. Gian Ehrenzeller / KEYSTONE

Ein «historischer Schritt» sei es, jubelten die Befürworter 2020, als der Nationalrat sich für das Stimmrechtsalter 16 aussprach. Einige Monate später nahm das Anliegen in der Ständeratskommission eine weitere Hürde. Es sah danach aus, als liefe es gut für jene, die den 16- und 17-Jährigen das Stimm- und Wahlrecht geben wollten.

Doch dann wurden sie jäh ausgebremst. Statt eine konkrete Vorlage auszuarbeiten, sprach sich die zuständige Kommission des Nationalrats dafür aus, den entsprechenden Vorstoss von Sibel Arslan (Grüne/BS) zu versenken. Der Entscheid fiel knapp – mit Stichentscheid des damaligen Kommissionspräsidenten Andreas Glarner (SVP/AG). Kritiker sprachen von «Arbeitsverweigerung» und einem «skandalösen» Entscheid, da das Parlament im Grundsatz schon grünes Licht für das Anliegen gegeben hatte.

Am Mittwoch muss nun der Nationalrat darüber entscheiden. Er kann den Vorstoss definitiv versenken – oder die Kommission beauftragen, eine Vorlage auszuarbeiten. Die Frage ist, ob der Nationalrat bei seinem Entscheid von 2020 bleibt: Damals sagte er mit 98 zu 85 Stimmen Ja zum Stimmrechtsalter 16. Geschlossen dafür waren SP, Grüne und GLP; hinzu kamen Stimmen aus der Mitte-Fraktion und der FDP.

Eine «Zwängerei»

Die Kommission, die den umstrittenen Entscheid gefällt hat, war schon vor zwei Jahren mehrheitlich gegen das Stimmrechtsalter 16. Inzwischen gibt es aus ihrer Sicht ein zusätzliches Argument: der Trend in den Kantonen. In Uri wurde das Anliegen im September an der Urne mit 68,4 Prozent deutlich abgelehnt; zuvor scheiterte es schon in anderen Kantonen. Einzig in Glarus dürfen seit 2007 schon 16-Jährige abstimmen.

Die Gegner argumentieren zudem grundsätzlich, das Stimmrecht müsse mit dem Beginn der Volljährigkeit übereinstimmen. Und es sei nicht wünschbar, das aktive und das passive Wahlrecht zu trennen - dass 16-Jährige also wählen, aber nicht selbst gewählt werden können.

SVP-Nationalrat Andreas Glarner sagt:

«Es ist problematisch, wenn 16-Jährige, die noch nicht steuerpflichtig sind, über Vorlagen abstimmen können, die viel Steuergeld kosten.»

Dass die Befürworter trotz mehrfachem Scheitern immer wieder versuchen, das Stimmrechtsalter zu senken, bezeichnet er als «Zwängerei». Zudem stehe es jedem Kanton frei, auch 16- und 17-Jährigen das Stimm- und Wahlrecht zu geben.

Sie sind sich auch beim Stimmrechtsalter 16 nicht einig: Andreas Glarner (SVP) und Sibel Arslan (Grüne) Peter Klaunzer / KEYSTONE

Lobbying mit Cupcakes

Ist es Zwängerei, das Anliegen weiterzuverfolgen? Nein, findet Nadine Aebischer von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft der Jugendverbände (SAJV). «Dass die Frage immer wieder auftaucht, zeigt doch, dass das Interesse am Stimmrechtsalter 16 hoch ist.» Sie hofft, dass der National- und später der Ständerat zustimmt und so den Weg freimacht für eine Volksabstimmung. «Ich bin überzeugt, dass die Bevölkerung bereit ist, die Frage ernsthaft zu diskutieren», sagt sie.

Aus ihrer Sicht ist klar: Die Jugendlichen haben mit 16 Jahren die kognitiven Fähigkeiten, um abzustimmen und zu wählen – und viele möchten das auch. «Das Interesse ist da. Und es wäre ein Gewinn für die Demokratie.» Zusammen mit weiteren Verbänden will die SAJV vor der Nationalratsdebatte nochmals Druck machen – süssen Druck: Jugendliche werden den Nationalräten und Nationalrätinnen Cupcakes mit der Zahl 16 darauf verteilen und während der Debatte auf der Zuschauertribüne präsent sein.

«Ein guter Zeitpunkt»

Einer, der sich für das Stimmrechtsalter 16 stark macht, ist der Urner Mitte-Nationalrat Simon Stadler. «Die Jungen leben am längsten mit den Entscheiden der Politik», sagt er. 16- und 17-Jährige übernähmen in anderen Bereichen auch schon viel Verantwortung, beispielsweise in der Lehre, als Trainerin im Sportverein oder Leiter in der Jungwacht. Gerade während der Pandemie hätten viele Jugendliche angefangen, sich für Politik zu interessieren. «Deshalb ist jetzt ein guter Zeitpunkt, das Stimmrechtsalter auf 16 Jahre zu senken», sagt Stadler:

«Es wäre auch ein Zeichen, dass wir die Meinung der Jungen schätzen.»

Dass das Stimmrechtsalter 16 auf kantonaler Ebene wiederholt vor dem Stimmvolk scheiterte, ist für die Befürworter kein Argument, das Anliegen auf nationaler Ebene aufzugeben. «Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Stimmung in der Bevölkerung ändert», sagt SP-Nationalrätin Céline Widmer. Zudem sei der Trend nicht eindeutig: Der Zürcher Kantonsrat stimmte letztes Jahr dem Stimmrechtsalter 16 zu, ebenso der Berner Grosse Rat.

In beiden Kantonen kommt es dieses Jahr zur Abstimmung, in Zürich bereits im Mai. Es ist der nächste Stimmungstest - nach dem Nationalrat heute.