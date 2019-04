Das hat es noch nie gegeben: In einem historischen Urteil hat das Bundesgericht in Lausanne die Abstimmung über die Heiratsstrafe-Initiative der CVP annulliert. Damit muss voraussichtlich erstmals in der Geschichte eine Abstimmung wiederholt werden. Das Bundesgericht begründet seinen Entscheid damit, dass die unvollständigen und intransparenten Informationen des Bundesrats die Abstimmungsfreiheit der Stimmbürger verletzt habe. Angesichts des knappen Abstimmungsergebnisses - die Initiative war mit 50,4 Prozent Nein-Stimmen abgelehnt worden - sei es möglich, dass das Abstimmungsergebnis anders hätte ausfällen können.

Schefer: «Für die Demokratie zentral»

Der Staats- und Verfassungsrechtler Markus Schefer sagt, die Schweizer Demokratie werde «durch das Urteil gestärkt». Für den Professor an der Universität Basel haben die Lausanner Richter ein klares Signal gesendet.

«Die Bundesbehörden müssen genau hinschauen, was sie im Vorfeld einer Abstimmung kommunizieren», sagt Schefer. Das sei begrüssenswert, weil das Bundesgericht sich zur Frage, was für eine unverzerrte Willensbildung notwendig sei, geäussert habe: