Vorsichtshalber wurde die letzte Vorstellung der Tanzvorführung «Orfeo ed Euridice» am Freitagabend abgesagt. Und das «Sommernachtskonzert» am Samstagabend, 15. Juni, um 19.30 Uhr wird vom Theater in den Luzerner Saal des Kultur- und Kongreszentrums Luzern (KKL) verlegt.

Glück im Unglück besteht insofern, weil die Saison am Luzerner Theater am 15. Juni ohnehin zu Ende geht. Wer für die Vorführung am Freitag von «Tanz 30: Orfeo ed Euridice» bereits Karten gekauft hat, kann diese am Samstag, 15. Juni, um 18.30 Uhr an der Theaterkasse zurückgeben. Kostenlose Karten für das «Sommernachtskonzert» am Samstag um 19.30 Uhr im KKL können am Samstag ab 10 Uhr an der Billettkasse des Luzerner Theaters bezogen werden.