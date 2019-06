Kleine Dämme und angeknabberte Bäume in Ufernähe: Kaum ein anderes Tier gestaltet die Schweizer Landschaft so aktiv wie der Biber. Obwohl sich das nachtaktive Tier selten zeigt, kann es auf hohe Sympathien in der Bevölkerung zählen.

Das bewegt nun auch die Ständeräte, die heute die Änderungen des Jagdgesetzes diskutieren. Das Gesetz sah ursprünglich eine Regulierung der Wolfsbestände vor. Doch das Parlament packte nebst den Wölfen und Steinböcken auch noch Luchse und Biber auf die Abschussliste. Zudem haben National- und Ständerat die Vorgaben für einen Abschuss stark abgeschwächt.

Für Tier- und Naturschutzverbände geht die Gesetzesrevision viel zu weit. Der Schutz von Wildtieren werde geschwächt anstatt gestärkt. Sie haben deswegen bereits ein Referendum angekündigt.