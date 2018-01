Statt Protest gibt es Willkommenssalven und Klamauk. Und das aus allen Schichten. Schweizer WEF-Teilnehmer versuchen, die Aufmerksamkeit des Präsidenten mit Fragen wie «is Switzerland also great?» zu erheischen, als er durchs Kongresszentrum läuft. In Davos überbieten sich Restaurants mit Trump-Kreationen. Die fantasievollste ist noch ein Burger, dessen Käsekruste an die Frisur des Präsidenten erinnert. In der Region um den Flughafen Kloten stehen sich die Menschen am Donnerstag auf die Füsse, um die Landung des präsidialen Flugzeuges Air Force One zu beobachten.