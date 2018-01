Sie werden im kommenden Oktober 65 Jahre alt. Haben Sie zum letzten Mal das Jahresprogramm der SRF-Sender präsentiert?

Diesen Entscheid fälle ich gemeinsam mit SRG-Generaldirektor Gilles Marchand nach der Abstimmung über die No-Billag-Initiative. So oder so gilt: Was am 4. März entschieden wird, ist um einiges wichtiger, als was bei dieser Unterredung herauskommt.

Was tun Sie bis zur Abstimmungssonntag noch, um die Stimmbevölkerung von einem Nein zur No-Billag-Initiative zu überzeugen?

Genau wie alle übrigen SRF-Mitarbeiter kann auch ich nichts anderes tun, als jeden Tag meinen Beitrag zu leisten für ein möglichst gutes Fernseh- und Radioprogramm. Darüber hinaus beteiligen wir uns nicht am Abstimmungskampf.