Ein absoluter Perfektionist

Nach gut zwei Stunden wird Habermeyer entlassen, sein Berufskollege Josef Sachs nimmt Platz. Er attestiert Thomas N. «eine Hartnäckigkeit, wie man sie selten sieht». Er sei ein absoluter Perfektionist. Im Notizbüchlein, in dem N. Informationen über mögliche künftige Opfer pädophiler Übergriffe sammelte, habe der Zeilenabstand immer perfekt gestimmt. «Er stellte an sich derart hohe Ansprüche, dass er sie gar nicht einlösen konnte. Deshalb begann er gar nie, sie einzulösen, und zog sich in eine Scheinwelt zurück.» Ein Studium begann er fünfmal, ohne dass er je eines abgeschlossen hätte. Seine Mutter log er an, legte ihr ein gefälschtes Masterdiplom vor. Das erbeutete Geld hätte sein Versagen vertuschen sollen.

Punkt 12 Uhr klopft Gerichtspräsident Aeschbach wieder mit dem Holzhammer. In der nahen Mensa des Strassenverkehrsamts stehen Opfer, Anwälte, Gutachter an für das Mittagsmenü. Sachs, bekannt als gesellig und auskunftsfreudig, darf für einmal nichts sagen, setzt sich allein an einen Tisch, blickt in die Leere. Beim Kaffee stehen die Opfervertreter zusammen, Zentimeter hinter ihnen ein Bildschirm an der Wand, «20 Minuten» meldet: «Thomas N. ist süchtig nach Cybersex.»