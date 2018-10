Im Durchschnitt warten sie 299 Tage auf das dringend benötigte Organ. Für manche ist das zu lange. Rund 100 in der Schweiz wohnhafte Personen sterben jedes Jahr, weil nicht rechtzeitig ein Spenderorgan gefunden werden konnte.

Warten kann mühsam sein – und manchmal auch tödlich. Dann zum Beispiel, wenn schwerkranke Menschen ein Spenderorgan brauchen, um weiterleben zu können. Derzeit stehen 1413 Personen auf den Wartelisten der Stiftung Swisstransplant, die die Organspenden in der Schweiz koordiniert.

Hänni sitzt in der Berner Herbstsonne und erzählt mit auffällig fröhlichem Gemüt über sein Leben mit der unheilbaren Krankheit, seinen Suizidversuch mit 26, seine Leidenschaft fürs Theater und seine beiden Töchter.

Gerade hat er mit seiner Frau das Buch «Weil jeder Atemzug zählt» herausgegeben, in dem das Paar über die Herausforderungen von Beziehungen mit chronisch kranken Menschen schreibt. Hänni weiss nicht, wie lange er noch lebt. «Derzeit geht es mir gut, aber der Moment wird kommen, in dem ich eine Spenderlunge brauche, um weiterzuleben», erzählt er.

Tote könnten verhindert werden

Die nötigen Abklärungen hat er Anfang des Jahres nach einer besonders schweren Phase seiner Krankheit gemacht. Dass zuerst jemand sterben muss, damit er eine neue Lunge erhalten kann, das gibt Hänni zu denken. «Ich bin vorsichtig optimistisch, auch wenn ich persönlich Menschen gekannt habe, bei denen die Suche nach einer Spenderlunge vergeblich war.»

Dass pro Woche fast zwei Personen in der Schweiz wegen fehlender Spenderorgane sterben, das müsste nicht sein. Nach einer aktuellen Erhebung der Organspende-Stiftung Swisstransplant sind 85 Prozent der Schweizer der Organspende gegenüber positiv eingestellt.

Trotzdem hat nur rund jeder Zehnte einen Spenderausweis. Und nur in fünf von 100 Fällen ist dieser Ausweis im entscheidenden Moment auffindbar. Das führt dazu, dass in mehr als der Hälfte aller Fälle die Angehörigen entscheiden müssen, ob einer verstorbenen Person Organe entnommen werden dürfen oder nicht. In rund 60 Prozent der Fälle entscheiden sich die Angehörigen gegen eine Entnahme.

Swisstransplant will deshalb das System neu organisieren und hat gestern das «Nationale Organspenderegister» lanciert. Auf der Homepage www.organspenderegister.ch kann sich jede in der Schweiz oder in Liechtenstein wohnhafte Person ab 16 Jahren registrieren und festlegen, ob sie im Fall der Fälle bereit ist, einen Teil oder alle Organe zu spenden oder eben nicht (mehr zum Organspende-Register, siehe Box).