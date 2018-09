SVP-Politiker Roger Köppel steuert seinen SUV an einer stehenden Kolonne auf der A1 zwischen Aarau und Zürich vorbei. Auf dem Beifahrersitz: der linke Journalist Daniel Ryser. Plötzlich schert einer der Wagen in der stehenden Kolonne aus, schneidet Köppel den Weg ab. «Ich denke, wir sterben», schreibt Ryser in seiner soeben veröffentlichten Köppel-Biografie. Der linke Journalist, zusammen mit dem aktuell streitbarsten SVP-Politiker. Sekunden vor dem nicht mehr ausweichbaren Ende. Früh im Leben wird Köppel mit dem Tod konfrontiert. Er ist 13, als sich seine Mutter im Wohnort Kloten das Leben nimmt. Das Leben der Familie wurde vorher bereits durchgeschüttelt angesichts beruflicher und gesundheitlicher Probleme des Vaters. Die Eltern sind geschieden. Sieht die Mutter keinen anderen Ausweg als den Suizid? Ein Jahr später stirbt auch der Vater, der längst abwesend war im Leben Köppels. «Zerbrechen war nie ein Thema», sagt Köppel zu Ryser. Es gibt nur Resignation oder Kampf. Köppel entscheidet sich für Letzteres, ob in der Schule, beim Sport (Köppel übt wie ein Verbissener an besonders schwierigen Landhockey-Dribblings) oder in der Debatte: Köppel will immer Oberhand behalten. Einem Klotener Jugendfreund soll Köppel gesagt haben: «Ich hatte jede Ausrede, abzustürzen. Wenn ich es geschafft habe, dann kann es jeder schaffen.»

Heute füllt Köppel landauf, landab die Säle, seine Anhänger hängen ihm an den Lippen, wenn er einen seiner Vorträge hält. Jene, die mit seinen politischen Inhalten nichts anfangen können, zappen angewidert weiter, wenn er wieder einmal einen dieser Auftritte in einer deutschen Talkshow hat und Sachen sagen darf, die in Deutschland ein Deutscher nicht sagen darf, ein Schweizer aber schon. Oder sie bleiben fasziniert hängen an diesem Phänomen. Ryser gehört zur zweiten Sorte. Politisch könnten die Positionen des SVP-Nationalrats und des Journalisten, der bis diesen Sommer für die linke «Wochenzeitung» schrieb, nicht weiter auseinanderliegen.

Köppel hat das Buch, dessen Layout mit den schwarzen und blauen Schriftbildern eine Anlehnung an seine «Weltwoche» ist, nicht gelesen, wie er der «Schweiz am Wochenende» sagt. Die einzelnen, langen Zitate habe er autorisiert. Wenn die Tragödie ihn geprägt habe, dann so: «Jeder Mensch ist die Summe von Irrtümern und Fehleinschätzungen. Mein Leben ist der permanente Versuch, sich klar darüber zu werden, was da draussen abgeht. Da merkt man vielleicht die Herkunft: relativ früh aus gefestigten Familienbanden raus. Dann sich von einer Erfahrung zur nächsten hangeln. Alles ausprobieren. Trial and error. Ich bin ein Jäger und Sammler. Und ich bin begeisterungsfähig. Dort besteht auch das Risiko: dass ich zu sehr Fan werde.» Ob er damit Christoph Blocher meint? Diesen trifft Köppel im Frühsommer 2000 zum ersten Mal für ein Interview. Und er zeigt sich begeistert vom Zürcher Milliardär. Der zweite Bruch im Leben Köppels, gemäss Ryser: Sein persönlicher Rechtsruck vollzieht sich. In Blocher findet Köppel eine Vaterfigur, sagt der verstorbene Zürcher Unternehmer und Medienmäzen Bruno Franzen. Dabei war auch Franzen selbst eine Art Vaterfigur für Köppel. Ein weiterer roter Faden durch das Leben Köppels manifestiert sich: seine Bewunderung für alte, reiche Männer.