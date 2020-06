Das Rennen um die nächste Expo nimmt Fahrt auf – und dereinst könnte es zu einer brisanten Ausmarchung kommen

Die Kulisse bildete eine riesige Lagerhalle für Streusalz, gelegen in der Aargauer Gemeinde Rheinfelden, und das war kein Zufall. «Svizra27» ist das Projekt der Nordwestschweizer Kantone. Es wurde von Wirtschaftsvertretern angestossen, doch sein Unterstützerkreis ist breit – und namhaft. Doris Leuthard, die ehemalige Bundesrätin, gehört ebenso dazu wie Architekt Pierre de Meuron, der Entdecker Bertrand Piccard und viele weitere Schwergewichte aus Politik, Wirtschaft und Kultur.

Ein gewaltiger Berg aus Salz, 120'000 Tonnen, in rotes und blaues Licht getaucht, als Hintergrund. Und davor jede Menge Prominenz, die grosse Botschaften mitgebracht hatte. Auf diese Art haben die Initianten von «Svizra27» gestern die zweite Phase ihrer Expo-Kandidatur eingeläutet. Und damit das Rennen um die Austragung der nächsten Schweizer Landesausstellung lanciert.

Vier Kandidaten von Stadt und Land

Eigentlich hätte die Tradition, dass jede Generation eine Landesausstellung durchführt, 2027 in der Ostschweiz fortgeführt werden sollen. Das Projekt hatte die Unterstützung von Kantonen und Bundesrat, scheiterte aber 2016 schon in einem frühen Stadium in einer Volksabstimmung.

Nun balgen sich aktuell vier Projekte um die Durchführung der nächsten Landesausstellung. Neben der Nordwestschweizer Kandidatur, deren gestriger Auftritt einer Kampfansage an die Konkurrenz gleichkam, stehen etwa die zehn grössten Schweizer Städte hinter «Nexpo», der neuen Expo. Sie soll nicht auf einem definierten Gelände, sondern dezentral stattfinden. «X27» hat derweil den Anspruch, zum grossen Zukunftstreffpunkt zu werden und setzt stark auf die Digitalisierung. Der neueste Bewerber ist «Muntagna», das die Idee einer Alpen-Expo verfolgt.