Das Parlament will zurück ins Bundeshaus

(mg) Grosse Abstände und der Charme einer Messehalle. Die Sommersession auf dem Gelände der Bernexpo könnte bereits die letzte Session ausserhalb des Bundeshaus sein. Wie die beiden Ratspräsidenten in ihren Eröffnungsvoten am Dienstag sagten, laufen Bestrebungen, dass bereits die Herbstsession im September wieder in den gewohnten Ratssälen stattfinden könnte. Eine Entscheidung werde am Mittwoch gefällt.

National- und Ständerat mussten wegen dem Coronavirus an einem anderen Ort tagen: Im Bundeshaus konnte eine Vielzahl der Hygiene-Vorschriften nicht eingehalten werden. Vor der aktuelle Session fand bereits die ausserordentliche Session zur Coronakrise in der Bernexpo statt.