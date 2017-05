In einer Umfrage wurden 1200 Schweizer Verkehrsteilnehmer gefragt, welches Fahrverhalten sie am meisten nervt, was sie besonders gefährlich finden. Unterschieden wurde in der Befragung auch explizit zwischen Autobahn- und Stadtverkehr. Die Umfrage ist Teil einer Unfall-Präventionskampagne der Axa Winterthur Versicherung.

Die Resultate sprechen sich. So gaben 60 Prozent der Autofahrer an, dass sie sich oft oder sehr oft über dichtes Auffahren ärgern. Auf dem zweiten Platz folgen telefonierende Autofahrer.