(pd/kük) Jetzt geht es Schlag auf Schlag: Diese Woche kommt die Bewilligung rein, am Freitag geht die Medienmitteilung raus, am Montag, 25. März, geht das Hotel wieder auf. Die Rede ist vom Kapselhotel am Luzerner Hirschengraben. «Nachdem das Bauamt, die Gebäudeversicherung und die Gewerbepolizei die Infrastruktur am Luzerner Hirschengraben 40 besichtigt und abgenommen haben, wurde nun die Wirtschaftsbewilligung erteilt», schreiben die Betreiber in der Mitteilung vom Freitagmorgen.

Dabei handelt es sich um den Verein «Hirschengraben Coworking + Innovation». Dieser hätte die letzten Monate genutzt, um «Details am Kapselhotel zu optimieren». In der Mitteilung lässt sich Hotel-Mitgründer Johannes Imholz wie folgt zitieren: