Das knappe Kampfjet-Ja stürzt die Armee in eine Sinnkrise - das sagen Sicherheitspolitiker

Verhandeln? Nein. Die Kampfjets werden nach dem Volks-Ja wie geplant gekauft: Daran gibt es für bürgerliche Sicherheitspolitiker keine Zweifel. Und doch ist ihnen das hauchdünne Ja in die Knochen gefahren. Plötzlich werden im Lager rechts der Mitte alte Gewissheiten in Frage gestellt: Bald dürfte die sicherheitspolitische Zusammenarbeit in Europa aufs Tapet kommen und ein Bürgerdienst könnte zur Debatte stehen. Das Ziel: Die Armee braucht aus bürgerlicher Sicht dringend wieder mehr Verankerung in der Bevölkerung. «Die Überhöhung der Armee als einzige Sicherheitsgarantin funktioniert bei der jüngeren Generation nicht mehr», sagt GLP-Nationalrat Beat Flach.

Als «Weckruf» versteht FDP-Ständerat Thierry Burkart das Resultat. Er fordert eine breite sicherheitspolitische Auslegeordnung. Drei Punkte gehören aus seiner Sicht dazu: Erstens müsse die Armee besser aufzeigen, welche Rolle sie im und für das Schweizer Sicherheitssystem spielt. Zweitens ist für Burkart über einen allgemeinen Bürgerdienst nachzudenken. In diesem müsse die Armee besser aufzeigen, dass der Dienst in der Armee und im Zivilschutz durchaus attraktiv sei. Und drittens müsse die Schweiz ehrlich analysieren, wie sie ihre sicherheitspolitische Rolle in Europa sieht. Burkart sagt: