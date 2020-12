Das Internet lacht über das neue Bundesratsfoto – und bastelt Alternativen

Kaum veröffentlicht, hat die Montage bereits zahlreiche Twitter-Nutzer dazu inspiriert, eigene Kompositionen zu kreieren. So hätten einige den Bundesrat in diesem Jahr lieber auf der Skipiste gesehen als vor dem Bundeshaus.

"Der Wirtschaft zuliebe", schreibt ein Nutzer auf Twitter, hätten die Regierungsmitglieder in die Berge gefunden. In einem anderen Version ist der Bundesrat in Ski-Vollmontur auf dem Sessellift anzutreffen. Und die Satire-Zeitung Nebelspalter schickte den Bundesrat flugs in die Skiferien.