Das grosse Journalisten-Ranking 2019 – CH Media hat die zwei besten Politik-Journalistinnen

Doris Kleck und Anna Wanner haben die Kategorie Politik mit fast 33 Prozent der Stimmen und grossem Abstand gewonnen. Sie leiten die Bundeshausredaktion von CH Media in einer Co-Leitung und werden beschrieben als «das Power-Duo aus dem Mittelland, das Dampf macht in Bern . Unaufgeregt und solide».

In der Kategorie «Sportjournalist des Jahres» haben die Voting-Teilnehmer Samuel Tanner auf den ersten Platz gewählt. Seine Hintergründe seien «hintergründiger» und er berichte «so über Sport, dass es auch für Sportmuffel interessant ist». Tanner erreichte 26,7 Prozent der Stimmen in der Kategorie Sport.

In der Kategorie «Recherche» gewinnt 2019 die «Tages-Anzeiger»-Reporterin Simone Rau. Rau hat 2019 im Rahmen einer grossen Umfrage-Recherche Daten zu sexuellen Übergriffen in der Medienbranche erhoben, die Resultate breit thematisiert und damit Tabus angesprochen und aufgebrochen. Sie gewinnt mit 35 Prozent der Stimmen und erhält das Attribut «Echte Aufklärerin».

In der Kategorie Gesellschaft gewinnt «NZZ am Sonntag»-Reporter und Autor Sacha Batthyany die Wahl 2019. «Egal, was er macht, wo und worüber – immer lesenswert und das seit Jahren. Spitze Feder», heisst es in den Voting-Kommentaren. Batthyany gewinnt mit 3 Prozent Stimmenvorsprung knapp vor watson-Autorin Simone Meier.

8. Politik-Journalistinnen des Jahres: Patrizia Laeri, «Eco» von SRF