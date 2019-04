Der CVP in den Städten geht es nicht gut. In Zürich flog die Partei aus dem Parlament, weil sie die 5-Prozent-Marke in keinem Wahlkreis erreichte. In St. Gallen, wo die CVP einst eine Macht war, verlor sie innerhalb eines Jahres ihre beiden Sitze in der Regierung. In den sechs grössten Städten der Schweiz beträgt der Wähleranteil der Partei nur mehr sechs Prozent. National ist er fast doppelt so hoch.

Nun wollen die Stadtparteien Gegensteuer geben. Die CVP aus Luzern, Zürich, Winterthur und St. Gallen haben Ende März beschlossen, eine Städtegruppierung zu schaffen. An der nächsten Sitzung im Herbst sollen Bern und Basel dazu stossen. Die Westschweizer Stadtparteien sollen folgen. «Wir sehen in den polarisierten Städten ein grosses Potenzial für die lösungsorientierte Politik der CVP», sagt Albert Schwarzenbach, der als Stadtparlamentarier die Luzerner CVP vertritt. Künftig wollen die Stadtparteien intensiver zusammenarbeiten, zum Beispiel, indem sie Vorstösse austauschen oder gemeinsame Ideen entwickeln. «Ob Wohnungsknappheit, Lädelisterben oder verkehrsüberlastete Zentren: Die Herausforderungen stellen sich in allen Städten gleichermassen», sagt Schwarzenbach.