Pfister war im Bild

Die inhaltlichen Differenzen zwischen Pfister und der künftigen CSV lassen sich nicht wegdiskutieren.

Der Parteipräsident hat seine Positionen seit seiner Wahl zwar gemässigt. Er setzte sich gegen die «No Billag»-Initiative und für die Reform der Altersvorsorge ein. Und er gab sich Mühe, parteiintern eine integrative Rolle zu spielen, das attestieren ihm selbst seine Kritiker. An der Sitzung der CVP-Bundeshausfraktion vom vergangenen Dienstag unterlag Pfister dem Vernehmen nach aber mit den meisten seiner Anträge zu aktuellen Vorstössen.

Ohne ihn beim Namen zu nennen, brachte die Nationalrätin Barbara Schmid-Federer nach dem Debakel vom Sonntag in Zürich in einem Tweet auf den Punkt, was viele denken: «Das Resultat in der Stadt Zürich führt uns die liberal-sozialen Werte vor Augen, die die CVP starkgemacht haben und die sie in den letzten Jahren verloren hat.» Den «bürgerlich-sozialen» Kurs von Pfister hält sie für gescheitert.

Der designierte CSV-Chef Müller-Altermatt sagt: «Es versteht sich von selbst: Von den politischen Positionen, die er selber immer konsequent vertrat und vertritt, kann er sich nicht einfach lösen.»

Er und Pfister bemühen sich aber beide darum, nach aussen kein zerstrittenes Bild abzugeben. Müller-Altermatt betont, die Neugründung der CSV sei mit der Parteispitze abgesprochen. Gerhard Pfister sei für eine Stärkung des christlich-sozialen Flügels. Der CVP-Präsident selbst sagt, es sei ihm immer wichtig gewesen, die verschiedenen Flügel in der Partei zu integrieren. Eine andere Wahl, als den Gruppierungen mehr Autonomie zu gewähren, hat er aufgrund der düsteren Aussichten für 2019 nicht. Die Deutungshoheit über den inhaltlichen Kurs ist ihm entglitten.

Bundesrat Pfister?

Wie es mit dem CVP-Präsidenten weitergeht, ist ungewiss. Ihm werden Ambitionen auf die Nachfolge von Bundesrätin Doris Leuthard nachgesagt. Sie könnte schon im kommenden Sommer zurücktreten. Intellektuell traut man Pfister das Amt zu, auch seine Herkunft als Zentralschweizer aus dem Kanton Zug ist günstig. Aber aufgrund seiner langjährigen politischen Positionen sehen ihn längst nicht alle in der Partei als geeigneten Kandidaten – das war aber schon vor seiner Wahl zum Parteipräsidenten so.

Der Thurgauer CVP-Nationalrat Christian Lohr fordert Pfister auf, möglichst bald reinen Tisch zu machen: «Wenn er Interesse hat an diesem Amt, dann soll er kandidieren. Ein langes Hin und Her macht keinen Sinn. Die CVP braucht einen Präsidenten, der sich wirklich nur der Partei widmet.» Angst und Unsicherheit sind Gift so kurz vor den Wahlen.