Abstimmung Klares Verdikt einer leisen Mehrheit: Wieso die laute Nein-Kampagne den Befürwortern des Covid-Gesetzes geholfen haben könnte Am Ende eines gehässig geführten Abstimmungskampfs erhält der Bundesrat beim Covid-Gesetz eine komfortable Mehrheit. Die omnipräsente und teilweise aus dem Ruder gelaufene Kampagne der Gegner könnte ausgerechnet den Befürwortern geholfen haben – und der SVP geschadet.

Polizisten riegeln am Abstimmungssonntag das Bundeshaus ab. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Das Bundeshaus glich am Sonntagmittag einer Festung. Die Herzkammer der Schweizer Demokratie war von der Polizei abgeriegelt. Medienschaffende mussten viermal ihren Ausweis bei Polizeikontrollen vorweisen, um an ihre Arbeitsplätze im Medienzentrum des Bundes zu gelangen. Eine vor allem vom gegnerischen Lager sehr emotional geführte Kampagne mündete am Abstimmungssonntag in einem bisher nicht gekannten Sicherheitsdispositiv in der Berner Innenstadt.

So gross die Sorge vor Ausschreitungen der Gegenseite war, so deutlich fiel das Verdikt des Volks aus: 62 Prozent sprachen sich bei einer hohen Stimmbeteiligung von 65,7 Prozent für das Covid-Gesetz aus. Damit lag der Ja-Anteil höher als bei der ersten Abstimmung über das Gesetz am 13. Juni, als 60,2 Prozent zugestimmt hatten. Nach einem lauten, von kraftvollen Demonstrationen geprägten Abstimmungskampf ist dieses Resultat für die sehr viel präsentere, mit einem ungleich grösseren Budget als die Befürworter operierende Nein-Kampagne eine Enttäuschung.

Berset: «Wut, Hass und Einschüchterungen gehören nicht zur Schweiz»

Gesundheitsminister Alain Berset (SP) sprach am frühen Abend vor den Bundeshausmedien von einer «grossen Unterstützung» für die Linie von Bundesrat und Parlament. Die Tatsache, dass die Bevölkerung zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate zur Krisenbewältigung befragt worden sei, zeige, dass die direkte Demokratie funktioniere. Daraus ergebe sich der Auftrag, die Bemühungen im Kampf gegen die Pandemie und zur Bewältigung ihrer Folgen fortzusetzen: «Das Ja zum Covid-Gesetz gibt uns die Instrumente, um auf die epidemiologische Lage flexibel reagieren zu können», so Berset.

Alain Berset betritt das Podium im grossen Konferenzsaal im Medienzentrum des Bundes. BIld: Peter Klaunzer / KEYSTONE

An die Adresse der Gegner sprach der Gesundheitsminister deutliche Worte. Es gehöre zur Schweiz, dass man nach einer Abstimmung die Entscheide akzeptiere und sich wieder zusammenraufe. Berset sagte weiter:

«Was nicht zur Schweiz gehört sind Wut, Hass, Einschüchterungen und Drohungen»

Das gefährde, was die urdemokratische Schweiz stark mache: «Unsere Streitkultur, auf die wir stolz sein können und die wir pflegen müssen.» Man dürfe und müsse über alles streiten: «Doch wir dürfen nicht endlos streiten.» Die Dynamik der Pandemie sei vor dem Winter nicht gut: «Jetzt braucht es unseren Zusammenhalt, um gemeinsam möglichst gut durch den Winter zu kommen.»

Für die SVP sind alle anderen schuld an der Spaltung

Um den gesellschaftlichen Zusammenhalt sorgt sich auch der Berner Mitte-Nationalrat Lorenz Hess, der an vorderster Front für ein Ja zum Covid-Gesetz gekämpft hat. Er habe noch nie so viele Beschimpfungen und Drohungen erhalten wie in dieser Kampagne. Er sei sich emotionale und hart geführte Kampagnen gewohnt, wie in jüngerer Vergangenheit etwa bei der Beschaffung neuer Kampfjets oder dem Jagdgesetz: «Aber diese Kampagne hat eine neue Dimension erreicht.» Er sei ein grosser Freund von Dialog und Brückenbauen. Aber bei einem Teil der Gegner des Covid-Gesetzes sei er «ziemlich ratlos», wie man wieder ins Gespräch kommen könnte.

Mitte-Nationalrat Lorenz Hess (ganz links) mit anderen Befüwortern des Covid-Gesetzes am Sonntag in Bern. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Auch Jürg Grossen, Präsident der Grünliberalen, spricht von einem ungewohnt emotionalen Abstimmungskampf. Der Berner ist froh über das klare Ergebnis: «Ich finde es wichtig, dass die leise Mehrheit sich nicht vom Lärm einer kleinen Minderheit hat beeindrucken lassen.» Angesichts der sich zuspitzenden epidemiologischen Lage und der Sorge um die in Südafrika entdeckte Omikron-Mutation sei das Ja zum Covid-Gesetz ein wichtiges Signal, dass die Bevölkerung weiterhin bereit sei, die Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie mitzutragen.

Ganz anders interpretierte die SVP das Verdikt: Es sei «kein Freipass für weitere Verschärfungen der Coronamassnahmen». Die Verantwortung für «die Spaltung der Gesellschaft» wies sie in einem Communiqué pauschal dem Bundesrat und den anderen Parteien zu, wegen der «unverhältnismässigen, willkürlichen und diskriminierenden Coronapolitik». Sie lehnt jegliche Verschärfungen der Massnahmen ab.

Ausgerechnet die SVP-Hochburgen kippten ins Ja-Lager

Politologin Cloé Jans. Bild: Fotoatelier Spring Gmbh / bz Zeitung für die Region

Für Politikwissenschafterin Cloé Jans vom Forschungsinstitut GFS Bern deuten die Abstimmungsresultate darauf hin, dass die ablehnende Haltung auch bei Teilen der Parteibasis nicht gut angekommen ist. Spannend ist etwa wie stark die Nein-Anteile in den Hochburgen der Partei in der Zentral- und Ostschweiz geschrumpft seien. So kippten sechs Kantone, die im Juni das Covid-Gesetz abgelehnt hatten, ins Ja-Lager. Zu diesem Wandel beigetragen habe auch die unterschiedliche Mobilisierungsdynamik der beiden Abstimmungstermine: «Im Juni haben die beiden Agrarinitiativen die konservative Landbevölkerung überdurchschnittlich stark an die Urne getrieben. Davon profitierten damals die Gegner des Covid-Gesetzes.»

Zwei Kantone bleiben im Lager der Gegner Vergleich der Kantonsresultate zum Covid-Gesetz November Juni So haben die Kantone im November zum Covid-19-Gesetz abgestimmt

Dieser Effekt sei diesmal ausgeblieben. Im Gegenteil: Die dominierende Nein-Kampagne habe möglicherweise den Befürwortern geholfen: «Es gab eine deutliche spürbare Schlussmobilisierung. Jans sagt:

«Es gab eine deutliche spürbare Schlussmobilisierung. Die Furcht, dass diese laute Minderheit am Ende gewinnen könnte, dürfte manchen Befürworter an die Urne getrieben haben.»

Einmal mehr habe sich gezeigt: Auch mit einer gross angelegten Kampagne lasse sich kaum jemand umstimmen: «Gerade bei der Covid- und Zertifikatsthematik, die im Alltag so präsent ist, sind die Meinungen gemacht». Es sei um die Mobilisierung gegangen – und die habe beim Ja-Lager ausreichend gut funktioniert.

Trotz des grossen Sicherheitsdispositivs versammelten sich am Sonntag bei Schneeregen rund hundert Gegner des Covid-Gesetzes auf dem Berner Bundesplatz. Sie skandierten «Liberté!». Doch diese Rufe waren am Sonntag leiser als die 2,2 Millionen Ja-Stimmen.