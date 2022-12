Covid-Gesetz Antreten zu den Wahlen 2023 und Nein zum Mediengesetz: Gegner des Covid-Gesetzes rüsten sich für die nächsten Politkämpfe Das Nein-Komitee fühlt sich trotz der Niederlage an der Urne gestärkt. Und plant bereits die nächsten politischen Schritte: Bei den nächsten Wahlen wollen die Massnahmenkritiker mit eigenen Kandidaten antreten. Vorerst werden sie das neue Mediengesetz bekämpfen.

Ein Mitglied der «Freunde der Verfassung» beim Abstimmungskampf: Er ging von Haus zu Haus, um die Bewohner von Andelfingen für eine Nein-Parole zum Covid-19-Gesetz zu überzeugen. Bild: Michael Buholzer/Keystone (Andelfingen, 23. November 2021)

Die Zustimmung zum Covid-Gesetz ist leicht höher ausgefallen als bei der ersten Auflage im Juni. Lediglich die Kantone Schwyz und Appenzell Innerrhoden lehnten die Vorlage ab, die unter anderem die gesetzliche Basis für das Covid-Zertifikat schafft.

Das Nein-Komitee gab sich trotz Niederlage kämpferisch. Die Bürgerrechtsbewegung werde aktiv bleiben, «um einen weiteren Abbau der Grundrechte zu verhindern», hiess es in einer Medienmitteilung. Die Referendumsorganisationen hätten während der Abstimmungskampagne massiv an Mitgliedern und Unterstützung gewonnen. «Wir sind gestärkt worden», sagt Josef Ender gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen. Man könne das Ergebnis akzeptieren, doch seiner Meinung nach verstosse das Covid-Gesetz gegen etwa zehn Verfassungsartikel.

Ender, IT-Unternehmer aus dem Kanton Schwyz, ist der Sprecher des massnahmenkritischen Aktionsbündnisses Urkantone. Er klagte, die Massnahmengegner hätten durch die Medien viel Hetze erfahren. Gräben hätten andere aufgemacht.

Der nächste Abstimmungskampf steht bereits vor der Tür

Die Medien stehen denn auch im Zentrum des nächsten Abstimmungskampfes, zu dem sich massnahmenkritische Bewegungen wie das Aktionsbündnis Urkantone oder die Freunde der Verfassung rüsten. Die Bürgerbewegung hat rund 50'000 Unterschriften beigesteuert zum Referendum gegen das Mediengesetz, das mit insgesamt rund 118'000 Unterschriften zu Stande gekommen ist. Den grössten Teil der Unterschriften sammelte der Verein «Nein zu staatlich finanzierten Medien», der aus Verlegern, Medienunternehmern und Journalisten besteht.

Im Februar wird das Stimmvolk darüber entscheiden, ob Medien stärker staatlich subventioniert werden sollen. Die indirekte Förderung für Beiträge an die Post für die flächendeckende Zustellung von Tages-, Wochen- und Sonntagszeitungen sowie neu auch für die Frühzustellung soll von heute 50 auf jährlich 120 Millionen Franken aufgestockt werden. 30 Millionen Franken sollen direkt an Onlinemedien fliessen, welche nicht gratis zugänglich sind.

Wie die Kampagne gegen das Mediengesetz konzipiert wird, ist laut einem Sprecher der Freunde der Verfassung noch völlig offen. Die Kampagne gegen das Covid-Gesetz war sehr sichtbar. Klar ist: Auch «Mass-voll» rüstet sich zum Kampf gegen das Mediengesetz. Die Jugendbewegung betrachtet die Medien als Komplizen der bundesrätlichen Coronapolitik. «Mass-voll» weiss jedoch noch nicht, wie das Engagement gegen das Gesetz genau ausfallen wird, wie Gründer Nicolas A. Rimoldi sagt. Die Jugendbewegung liebäugelt damit, bei den eidgenössischen Wahlen 2023 zu kandidieren. Man werde auf jeden Fall so lange politisch kämpfen, bis die Grundrechte wieder hergestellt seien, sagt Rimoldi.

Am Sonntag zeigte sich «Mass-voll» von seiner undemokratischen Seite. Die Jugendbewegung bezeichnete das Ergebnis zum Covid-Gesetz als «nicht legitim und für uns nicht bindend» – wegen angeblicher «massiver Unregelmässigkeiten». «Mass-voll» moniert unter anderem, die Zertifikatspflicht sei in der Abstimmungsfrage nicht erwähnt worden.

Moralischer Sieg für Bürgerrechtler - wir verstärken unser Engagement und Verlangen die sofortige Abschaffung der Zertifikate im Inland! pic.twitter.com/O6GwNQEmwV — MASS-VOLL💜 (@mass_voll) November 28, 2021

Schon einen Schritt weiter bei den Plänen zum Einstieg in die Politik sind die Freunde der Verfassung. Zusammen mit anderen massnahmenkritischen Organisationen wie dem Aktionsbündnis Urkantone oder dem Netzwerk Impfentscheid wollen sie bei den Nationalratswahlen 2023 und bei kommenden kantonalen Wahlen antreten. Josef Ender bestätigte entsprechende Ideen gegenüber CH Media schon Ende September. Am Sonntag berichtete die «Sonntags-Zeitung», dass die Massnahmengegner die helvetische Politik unter dem Label «Aufrecht Schweiz» aufmischen wollen. Die Gruppierung versteht sich als Bewegung. Von Extremismus grenzt sie sich ab.

Freiheit wird höher gewichtet als das Recht auf Leben

Co-Präsident Peter Eberhart, der einst für die SVP und BDP im Berner Grossrat sass, sagt, die individuellen Freiheitsrechte sollen wieder in den Vordergrund rücken. Im Leitbild von «Aufrecht Schweiz» heisst es denn auch: «Gibt es innerhalb der Menschenrechte scheinbare Widersprüche, sind die Menschenwürde und Freiheit höher zu gewichten, als das Recht auf Leben.» Das Leben sei endlich und eine Lebensgefahr dürfe nicht dazu führen, Würde und Freiheit einzuschränken. Eine klare Absage an die behördlichen Coronamassnahmen also.

Und wie steht es mit den Wahlchancen? Lukas Golder vom Forschungsinstitut GfS Bern traut der Bewegung viel zu. Er sieht ein theoretisches Potenzial von 10 Prozent Wähleranteil. So hoch war der Prozentsatz derer, die sämtliche fünf Abstimmungsvorlagen im Juni verworfen haben.