Covid-19 Corona-Impfung hat in Europa einer Million Menschen das Leben gerettet Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat berechnet, wie viele Menschen dank der schnellen Entwicklung der Corona-Impfstoffe überlebt haben.

Die Corona-Impfung hat vielen Menschen das Leben gerettet. Bild: Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Die Covid-Impfung hat vielen Menschen das Leben gerettet. Allein in Europa und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion haben wegen der in der Frühphase der Pandemie entwickelten Impfstoffe eine Million Menschen überlebt, wie ein Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO zeigt.

Zwei Millionen Corona-Tote in der WHO-Region Europa

Berechnet wurde diese Zahl auf der Basis von Todeszahlen in 26 Ländern und der in diesen Ländern verabreichten Impfdosen. Seit dem Ausbruch der Pandemie Anfang 2020 sind dem WHO-Bericht nach in der Region Europa mehr als zwei Millionen Menschen an Covid-19 gestorben.

Die Impfung rettete vor allem Menschen in höherem Alter, für welche die Impfung in erster Linie gedacht war. Demnach waren 96 Prozent der Menschen, deren Leben durch die Impfstoffe gerettet wurden, über 60 Jahre alt. Die meisten Todesfälle konnten gemäss der WHO während der Omikron-Welle verhindert werden. In dieser Phase sind nach den Berechnungen der WHO in den 26 Ländern rund 570’000 Leben gerettet worden.