Coronavirus Schon wieder fast 50 Prozent mehr bestätigte Coronafälle: BA.5 treibt die Sommerwelle an 16'600 Neuinfektionen in der letzten Woche - das ist erneut eine enorme Steigerung. Doch wie verlässlich sind die Fallzahlen überhaupt noch? Und die Tests?

Neue Omikron-Variante, neue Welle, und zwar mit rasanter Verbreitung: 16'610 neue Fälle innerhalb der letzten Woche, das sind 45 % mehr als in der Vorwoche - und schon da sah man eine Steigerung von 50 %. Bei den Hospitalisierungen ist eine Stagnation zu beobachten - die Zahlen sinken nicht weiter.

Doch im Unterschied zur Verbreitung von BA.1 und BA.2 diesen Winter von Januar bis März wird nun viel weniger getestet. Zwar befinden wir uns nicht ganz so in einem Blindflug wie Anfang der Pandemie und vor Einführung der Antigen-Schnelltests im Oktober 2020, aber Fakt ist: Beim Peak Ende Januar wurden täglich 101'000 PCR- und Antigentests gemacht, nun sind die Testungen auf 7500 abgesackt.

Die steigende Tendenz ist eindeutig

Doch weil schon seit Mai so wenig getestet wird, ist die Tendenz dennoch aussagekräftig: Es gibt nichts daran zu rütteln, dass die Fallzahlen wieder steigen. Das bestätigt auch die konstantere Messquelle, jene aus den sechs Kläranlagen der Schweiz: Dort wird die Verbreitung des Virus ebenfalls überwacht und sie zeigen mit Ausnahme der Kläranlage Laupen BE überall einen Anstieg der gemessenen Virus-Partikel. Im Mittelland auch die Zürcher Kläranlage Werdhölzli:

Dass hier die erste Omikronwelle im Januar nicht deutlich sichtbar ist, ist vermutlich korrekt: Damals stieg das Testvolumen extrem, was bei den Fallzahlen zu viel mehr entdeckten Fällen führte.

Spitäler testen nicht mehr alle Patienten

Verlässlich waren bisher auch die positiv getesteten Spitalpatienten. Zwar wurden viele nicht wegen des Coronavirus dort eingewiesen, aber weil man alle testete, zeigten die Spital-Corona-Zahlen den Verlauf der Wellen am exaktesten. Das ist nun vorbei: Die meisten Spitäler haben per 1. Juni mit den Tests aller eintretenden Patienten aufgehört, getestet werden nur noch jene mit Erkältungssymptomen.

So bedeutet die Stagnation der positiven Coronapatienten lediglich, dass BA.5 im Spital noch nicht deutlich spürbar ist, dies auch, weil die Einweisungen nach Infektion den Testresultaten bis zu zwei Wochen hinterherhinken.

Ebenfalls zeigt die Positivitätsrate der Tests, dass wieder mehr Leute Corona haben: Das Testvolumen ist gleich geblieben, der Anteil positiver Tests seit drei Wochen jedoch von 10 Prozent auf extrem hohe 41 Prozent geschnellt, sowohl bei den Antigen-Schnelltests wie auch den PCR-Tests.

BA.5 ist nun dominant in der Schweiz

Wer sich aktuell jedoch mit Corona ansteckt, hat ein Risiko von mehr als 50 Prozent, sich mit BA.5 anzustecken, wie die ehemalige Taskforce-Leiterin Tanja Stadler schon letzte Woche berechnet hat. Die Anteile der Omikron-Varianten können nicht in Echtzeit sequenziert werden, sondern sind ebenfalls zwei Wochen alt. Sie werden deshalb gemäss ihrem Übertragungsvorteil auf die Gegenwart hochgerechnet.

In Portugal, wo BA.5 schon lange dominant ist, scheinen die Fallzahlen nun immerhin nicht weiter zu steigen und haben sich auf halb so hohem Niveau wie beim ersten Omikron-Peak Ende Januar eingependelt. Die Todeszahlen haben aber das Niveau von Januar wieder erreicht. In der letzten Woche ist ein erster Rückgang abzulesen.

Schnelltests immer noch gleich (un-)zuverlässig

Inzwischen ist immerhin die Frage geklärt, wie gut die Schnelltests auch die Omikron-Variante erkennen. Die Antwort: Gleich schlecht, wie die vorangehenden Varianten. Das zeigen neue Studien, eine davon wurde vom US-Forschungsteam um Jessica Tsao diese Woche veröffentlicht (siehe hier). Demnach werden asymptomatische Fälle zu rund 60 Prozent erkannt, solche mit Symptomen zu rund 78 Prozent. Dabei zeigte sich, dass die Schnelltests zwar längst nicht alle Sars-CoV-2-positiven Personen erkennen, aber man davon ausgehen kann, dass ein positiver Test nahezu immer korrekt ist.