Coronavirus Ansteckungsherd Schule: Oberster Gesundheitsdirektor fordert verstärkte Schutzmassnahmen Lukas Engelberger, Präsident der kantonalen Gesundheitsdirektoren, will Schülerinnen und Schüler besser schützen. Er nimmt angesichts der steigenden Fallzahlen unter Jugendlichen die Kantone in die Pflicht - und fordert verstärkte Schutzmassnahmen.

Lukas Engelberger sagt, die Kantone sollten unter anderem auch über die Wiedereinführung der generellen Maskenpflicht an Schulen nachdenken. Bild: Keystone

Das Virus zirkuliert in der Bevölkerung. Vor allem aber zirkuliert es unter Jungen. Wie die Statistik des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt, sind die Fallzahlen in der ersten Novemberhälfte bei den 10- bis 19-Jährigen mit Abstand am höchsten. In der Woche vom 8. bis zum 14. November wurden in dieser Altersgruppe mehr als 4700 Personen positiv getestet. Es ist nicht auszuschliessen, dass ein beträchtlicher Teil der Ansteckungen in dieser Altersgruppe an Schulen erfolgt.

Experten kritisieren, dass an den Schulen Schutzmassnahmen fehlen. So sagte der Zürcher Infektiologe Huldrych Günthard gegenüber der «Sonntags-Zeitung»:

«In den Schulen muss die Maskenpflicht wieder überall gelten.»

Einheitliche Regeln für alle Schweizer Schulen gibt es nicht. Während in einigen Kantonen repetitive Pooltests durchgeführt werden und eine Maskentragpflicht gilt, sind in anderen Kantonen weder Pooltests noch Masken ein Thema.

Die ersten Kantone reagieren bereits

Angesichts der steigenden Fallzahlen bei Jugendlichen haben einzelne Kantone bereits reagiert: So hat der Kanton Nidwalden vergangene Woche die Schutzmassnahmen verstärkt und die Maskenpflicht für die Sekundarstufe wieder eingeführt. Grund für diesen Entscheid ist laut einer Mitteilung des Kantons die Tatsache, dass momentan rund 50 Prozent aller neuen Fälle in Nidwalden auf das schulische Umfeld zurückzuführen seien.

Längst nicht alle Kantone machen vorwärts. Mancherorts geschieht das Gegenteil: In den Kantonen St. Gallen und Thurgau etwa wurde die generelle Maskenpflicht an der Volksschule per 8. November aufgehoben.

Da die Bildungshoheit und damit der Entscheid über Schutzmassnahmen an Schulen den Kantonen obliegt, sind dem Bund in diesem Bereich die Hände gebunden. Er liess immer wieder durchblicken, dass er über die fehlenden Schutzmassnahmen in den Schulbetrieben der Kantone genervt ist und diese als ungenügend betrachtet. Das zeigt sich unter anderem am Beispiel der Spucktests: Der Bund bietet diese kostenlos an, eingesetzt werden sie aber längst nicht überall. Das sorgt im Bundesamt für Gesundheit für Unmut.

Auch Mitte-Politikerin Ruth Humbel zeigt sich empört über die Untätigkeit der Kantone: «Sie sind verantwortlich für die Bildung und die Gesundheitsversorgung. Umso unverständlicher ist es, dass der Bund ganz offensichtlich verbindliche Vorgaben machen muss.»

Doch genau da liegt das Problem: Der Bund darf den Kantonen im Bereich der Volksschule nicht vorschreiben, was sie zu tun haben. Die Schulschliessung im Frühling 2020 war nur möglich, weil sich die Schweiz in einer nach Epidemiengesetz «ausserordentlichen Lage» befand und der Bund den Kantonen Befehle erlassen konnte, die sie auszuführen hatten. Die «ausserordentliche Lage» wurde im Juni 2020 beendet. Der Ball – im Bereich der Massnahmen an Schulen – liegt seither bei den Ständen. Diese stehen nun aufgrund der vielen infizierten Schülerinnen und Schüler in der Pflicht.

Laut Lukas Engelberger, Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz, ist es höchste Zeit, dass die Kantone «eine Verstärkung der Schutzmassnahmen an den Schulen» vornehmen. «Wir wollen den Schulbetrieb aufrechterhalten. Das gelingt nur, wenn alle Kantone ausreichende Massnahmen ergreifen, um die Schülerinnen und Lehrpersonen vor einer Ansteckung zu schützen», so der oberste Gesundheitsdirektor aus Basel-Stadt weiter. Konkret könnten beispielsweise die Maskenpflicht wiedereingeführt oder flächendeckend repetitive Pooltests angeboten werden.

Regierungsrat Lukas Engelberger. Bild: Keystone

Ähnlich sieht das Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbands der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz. Sie sagt: «Wir erwarten von den Kantonen, dass sie der Situation angemessene Massnahmen ergreifen, um die Gesundheit aller Anwesenden zu schützen.»