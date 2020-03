Coronakrise in der Schweiz: Wie lange kann das so weitergehen? Gesucht ist eine Exit-Strategie

Generell erwartet der Infektiologe einen in etwa gleichen Epidemie-Verlauf wie in anderen Ländern. Nur Südkorea zeige eine frühere Wende, weil im asiatischen Land unter anderem über ein Smartphone-Tracking Gefahrenherde ausgemacht und isoliert worden seien:

In der Regel flacht die Epidemie nach rund acht Wochen ab.

Für die Schweiz erwartet Vernazza, dass danach etwa 10 bis 20 Prozent immun gegen das Coronavirus sein werden. Vielleicht liegt der Anteil auch höher, wenn es mehr unerkannte Infektionen geben wird. Feststellen lässt sich das mit Antikörpertestes, die nach Vernazza wichtiger sind als Coronavirus-Tests. Das Kantonsspital St.Gallen wird Antikörpertests in einer beim Nationalfonds eingereichten Studie mit 1000 Mitarbeitern nutzen, um so den Anteil an immunisierten Menschen feststellen zu können.

Solche Tests hat die «LMZ Dr. Risch Gruppe» in Vaduz entwickelt, die sie in der ersten Aprilwoche anbieten wird. Damit werden spezifische Antikörper gegen Bestandteile des Coronavirus gemessen. «Mit solchen Tests kann Klarheit über die Immunisierung der Bevölkerung geschaffen werden, was sich auf das weiter Vorgehen auswirken dürfte», sagt Verwaltungsratspräsident Lorenz Risch. Für ausgedehnte Tests im ganzen Land müssen allerdings genug Testmaterialien zur Verfügung stehen.

Das Schweden-Modell

Wichtig ist das auch, weil nach dem Exit aus dem Lockdown eine zweite Virus-Welle übers Land schwappen könnte. Deshalb sagt Gesundheitsexperte Felix Schneuwly, der die Corona-Situation für den Vergleichs-Dienstleister Comparis beobachtet: