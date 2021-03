Coronakrise Ein Homeoffice-Tag mehr pro Woche und 8 Prozent weniger Pendler: So verändert sich das Verhalten der Schweizerinnen und Schweizer Die Zürcher Kantonalbank wagt eine erste Schätzung zur Entwicklung der Mobilität nach Corona. Die Branche will sich mit konkreten Zahlen nicht auf die Äste wagen – räumt aber Versäumnisse ein.

Weniger voll als auch schon: Ein Intercity-Zug der SBB. Bild: Keystone

Irgendwann ist die Coronakrise vorbei. Doch nachhallen wird sie noch lange. Viele Arbeitgeber und -nehmer haben die Vorzüge des Homeoffice entdeckt, Hochschulen bieten mehr Kurse online an und viele Pendler haben ihr GA abgegeben. Doch wie gross sind die Veränderungen in unserem Verhalten mittelfristig? Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wagt erstmals eine Schätzung.

Demnach wird sich der Pendelverkehr in der Schweiz mittelfristig um 8 Prozent reduzieren. Grund dafür ist laut der ZKB eine neue Arbeitskultur mit «hybriden Modellen zwischen Präsenzarbeit und Homeoffice». Für 41 Prozent der Arbeitnehmenden in der Schweiz sei Homeoffice gut möglich. Der Anteil der teilweisen Homeoffice-Nutzern werde von 25 Prozent im Jahr 2019 auf 37 Prozent im Jahr 2022 ansteigen. Die Arbeitnehmenden, für die Homeoffice in Frage kommt, dürften künftig 1,5 Tagen mehr pro Woche von zu Hause aus arbeiten – ein Plus von 200 Prozent.

«Erholung dauert Jahre»

Auch Studierende dürften künftig weniger häufig zu ihren Hochschulen pendeln. Die Bank rechnet mit einem Rückgang der Präsenzveranstaltungen von einem Tag pro Woche. Für andere Ausbildungen erwartet die Bank allerdings eine Rückkehr zur Situation wie vor der Krise.

Die ZKB hat die Prognosen für eine Analyse über den Kiosk-Konzern Valora erstellt, der vom Ausbleiben der Pendler besonders hart getroffen wird. Die Branche des öffentlichen Verkehrs wagt selber keine Schätzung. Die SBB erwarten wegen Corona «mittelfristig Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten», sagt etwa ein SBB-Sprecher. Es werde voraussichtlich einige Jahre dauern, bis wieder gleich viele Reisende unterwegs seien wie vor der Pandemie.

Neue Formen werden wichtiger

Bei Postauto heisst es, das ÖV-Wachstum sei durch die Coronakrise «sichtbar gebremst worden». Im vergangenen Jahr hat die Post-Tochter 25 Prozent weniger Fahrgäste transportiert als 2019. «Auch in den kommenden Jahren müssen wir mit tieferen Erträgen rechnen», sagt eine Sprecherin. «Auf längere Sicht gehen wir heute davon aus, dass das Mobilitätsbedürfnis wieder zunehmen wird, wobei Angebote, die den klassischen öV mit anderen Formen der Mobilität wie Bike- oder Carsharing verbinden, an Bedeutung gewinnen dürften.»

Postauto transportierte 2020 einen Viertel weniger Passagiere. Patrick Huerlimann

Die Alliance SwissPass als Branchenverband teilt mit, Prognosen mit diesem Detaillierungsgrad mache sie nicht: «Das wäre unseriös, da keine valide Datenbasis besteht», sagt ein Sprecher. «Wir rechnen generell mit einer längeren Erholungsphase und mittelfristig durchaus mit Veränderungen im Mobilitätskonsum der Menschen.» Das berge für den öV jedoch auch Potenzial, beispielsweise bei der Verteilung der Nachfrage auf die verschiedenen Tageszeiten.

Ein Sprecher der Südostbahn (SOB) wiederum sagt, die Bahn könne die Einschätzungen der ZKB für einen zeitlichen Horizont der nächsten zwei bis drei Jahre nachvollziehen. Darüber hinaus seien Prognosen schwierig und vom Verlauf der Pandemie abhängig. «Langfristig gesehen gehen wir aber von einer weiter steigenden Mobilitätsnachfrage aus. Etwas überspitzt formuliert könnte man auch sagen, dass uns Corona nur eine Atempause bei der Bewältigung der stetig wachsenden Nachfrage gebracht hat.»

Könnte Rückgang dem ÖV sogar helfen?

Die Einschätzung, dass sich im Pendlerverkehr wegen vermehrtem Homeoffice ein Rückgang zeigen werde, teile die SOB. Ob dieser in der Grössenordnung von 8 Prozent zu liegen komme, sei aber schwierig abzuschätzen.

Ein Rückgang der Pendlerspitzen wäre kein Weltuntergang, findet SOB-Chef Thomas Küchler. «Ich denke, dass wir kurz- bis mittelfristig mit so einem Rückgang durchaus leben können, da wir im Bereich des Pendlerverkehrs vor Corona zum Teil sehr teure Spitzenleistungen erbringen mussten», sagt er. «Ein Rückgang genau zu den bisher stark belasteten Zeiten, könnte im öffentlichen Verkehr, aber auch auf der Strasse, die zum Teil kritischen Situationen durchaus etwas entspannen.»

«Es braucht Abgeltungen»

SOB-Chef Thomas Küchler. Michel Canonica

Finanziell seien die Betriebe jedoch gefordert, wenn Erträge fehlten. Ohne zusätzliche Abgeltungen durch Bund und Kantone gehe es nicht. Die Branche müsse aber auch selber etwas tun. .«Nebst weiteren Effizienzsteigerungen müssen wir auch neue Kundensegmente, insbesondere im Freizeitverkehr, dazugewinnen», sagt Küchler.

Über 50 Prozent der Reisen in der Schweiz fänden in diesem Segment statt. Darauf müsse sich der öV stärker konzentrieren. «Wir haben uns im öffentlichen Verkehr in der Vergangenheit aufgrund der manchmal stürmischen Nachfrageentwicklung etwas zu einseitig auf die Pendlernachfrage fokussiert und den Freizeitverkehr etwas vernachlässigt», sagt der SOB-Chef.

«Dort liegt aber noch ein sehr grosses Potenzial, welches wir unbedingt für den öV erschliessen müssen. Das ist eine grosse Chance, um einerseits die Verluste im Pendlerbereich wett zu machen und andererseits weitere Marktanteile hinzu zu gewinnen.»