Coronafallzahlen steigen weiter an: BAG meldet am Freitag 1487 Fälle

(dpo) 1487 neue Coronainfektionen meldet das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bis Freitagmorgen 8 Uhr in der Schweiz und in Liechtenstein. Bei 15'229 Coronatests innerhalb der letzten 24 Stunden entspricht dies einer Positivitätsrate von rund 7,3 Prozent. In den vergangenen zwei Wochen lag der Anteil positiver Tests bei 6,5 Prozent.

Zuvor verzeichnete das BAG am Donnerstag 1172 und am Mittwoch 1077 neue Infektionen. Bisher sind damit insgesamt 60'368 Personen in der Schweiz und Liechtenstein positiv auf das Coronavirus getestet.

Wie das BAG weiter auf seiner Website weiter mitteilt, mussten sich in den vergangenen 24 Stunden 23 Personen wegen einer Viruserkrankung in Spitalpflege begeben. Zudem wurden dem Bundesamt drei neue Todesfälle gemeldet. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit insgesamt 1794 Personen im Zusammenhang mit einer Covid19-Erkrankung verstorben.