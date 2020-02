Corona-Virus: Tessin verschärft Vorsichtsmassnahmen und beruft für Montag Krisenstab ein

(sat) Dabei solle auch entschieden werden, «welche weiteren Massnahmen angesichts der Entwicklung der Situation in Norditalien veranlasst werden müssen», teilte das kantonale Gesundheitsdepartement von Staatsrat Norman Gobbi am Sonntag mit.

Als erste Vorsichtsmassnahme würden Patienten mit Symptomen, die auf eine Erkrankung am Corona-Virus hindeuten, vorsorglich bereits isoliert. Diese Vorsichtsmassnahme solle auch zur Anwendung kommen, wenn die Patienten in den letzten zwei Wochen nicht in China waren oder von Kontakten zu entsprechenden Personen wissen.

Noch keine Verdachtsfälle im Tessin

Weiter schreibt das Tessiner Gesundheitsdepartement, dass bis Sonntag weder im Tessin noch in der übrigen Schweiz kein Fall eines positiven Tests auf den offiziell Sars-CoV-2 genannten Virus gebe. Bis jetzt gebe es im Tessin auch noch keine Verdachtsfälle und entsprechend seien in der Deutschschweiz auch noch keine Quarantänen angeordnet worden.