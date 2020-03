Corona-Virus: Kann man sich im Hallenbad anstecken? Ein Fachmann beantwortet diese und 20 weitere Fragen

Stephan Luterbacher (60) ist Kantonsapotheker und Beauftragter für den koordinierten Sanitätsdienst des Kantons Luzern. Er ist Teil der fachübergreifenden Task Force Corona und damit verbunden am Bewilligungsverfahren von Veranstaltungen und der Verteilung von Masken, Alkohol, Desinfektionsmittel beteiligt. Er hat am Donnerstag Fragen aus der Leserschaft beantwortet.

Leute, die sich gesund fühlen und schon Träger sind, kommen gar nicht auf die Idee, sich untersuchen zu lassen. Das macht auch keinen Sinn. Die Weisung des BAG lautet, dass man sich nur bei schweren Atembeschwerden und anderen Grippesymptomen mit dem Arzt in Verbindung setzen soll. Er entscheidet dann, ob ein Test Sinn macht. Nicht jede Person, die in den letzten Tagen in Nord-Italien war, muss sich untersuchen lassen.

In Zügen und Bahnen sind viele Menschen auf kleinem Raum. Sollte man den öffentlichen Verkehr oder Bergbahnen meiden?

Der öffentliche Verkehr ist explizit ausgenommen vom Veranstaltungsverbot. Im ÖV ist man nur kurze Zeit nah aufeinander, meist weniger als 15 Minuten. In der Regel kann man sich auch gut aus dem Weg gehen.

Sportveranstaltungen mit mehr als 1000 Zuschauern sind in der Schweiz verboten, in Deutschland jedoch erlaubt. Raten Sie von einem solchen Besuch ab?

Der Bund empfiehlt neu, dass man grössere Menschenansammlungen meiden soll. Ein Fussballspiel mit Tausenden von Besuchern gehört sicher dazu.

Können Ski- und Pfadilager durchgeführt werden?

Ein Schulskilager ist ein schulischer Anlass, weswegen es keine Auflagen gibt. Die Vorsichtsmassnahmen müssen aber sichergestellt werden: Alle Teilnehmer müssen gesund sein, dürfen keine Grippesymptome haben und sich in den letzten 14 Tagen nicht in Risikogebieten aufgehalten haben. Ein Pfadilager, das öffentlich ausgeschrieben wird, muss vom Kanton bewilligt werden.

Kann man sich in Hallenbädern, Fitnesscentern oder Saunen anstecken?

Das ist schwierig zu beurteilen. In Badewasser, in dem sehr viel Desinfektionsmittel vorhanden ist, wird man kaum angesteckt. Wir wissen aber, dass Viren in feuchten Umgebungen wie zum Beispiel in Toiletten von Hallenbädern länger überleben können. Ein Ansteckungsrisiko kann man nicht ausschliessen. Aber unsere Hallenbäder werden gut gereinigt. Ein Besuch ist vertretbar.

Was sagen Sie zum Vorwurf, dass unnötig Panik verbreitet werde?

Panik ist das falsche Wort. Niemand ist immun gegen diese Krankheit. Die bis jetzt getroffenen Massnahmen sind sehr wichtig, damit unser Gesundheitswesen diejenigen Leute aufnehmen kann, die wirklich Hilfe benötigen. Die Krankheit verläuft in den meisten Fällen problemlos, aber zum Schutz unseres Gesundheitssystems müssen wir die getroffenen Massnahmen durchziehen.

Welche weiteren Massnahmen erwarten Sie in Bezug auf die Eindämmung des Virus?

Das BAG beurteilt die Lage laufend neu. Wir gehen davon aus, dass weitere Massnahmen kommen werden, aber wann diese kommen und wie diese aussehen, wissen wir nicht.