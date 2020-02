Corona-Virus in der Schweiz: Sind Sie für eine Krisensituation gerüstet? Das gehört in Ihren Notvorrat

Mindestens 12 Tote und fast 400 Infizierte, abgeriegelte Gemeinden: In keinem anderen europäischen Land ist das Corona-Virus so aktiv wie in Italien. Vor allem in Norditalien ist das Virus verbreitet. Das hat zu Hamstereinkäufen und leeren Regalen in den italienischen Läden geführt.

In der Schweiz gibt es bisher einen bestätigten Corona-Infizierten. Der 70-jährige Tessiner befindet sich aktuell in einer Klinik in Lugano in Quarantäne. Die Nervosität verbreitet sich im ganzen Land: Schutzmasken sind kaum noch erhältlich, und auch in den hiesigen Supermärkten leeren sich die Regale. Der Bund rät, dass jeder Haushalt einen Notvorrat anlegen sollte, um sich für Krisensituationen zu wappnen. An diesen Empfehlungen ändert das Corona-Virus nichts, betonte das zuständigen Bundesamt für wirtschaftliche Landesfragen (BWL) am Dienstag gegenüber dieser Zeitung.

Doch was gehört überhaupt in so einen Notvorrat? Das BWL gibt folgende Empfehlungen ab:

Wasser Haltbare Lebensmittel Kerzen und Batterien Hygieneartikel und Medikamente Bargeld Futter für die Haustiere

1. Ein Sixpack Wasser pro Person