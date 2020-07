Corona-Test anstatt Quarantäne für alle: Der serbische Botschafter schlägt dem Bundesrat eine Alternative vor

Zu zehnt feierte eine Gruppe junger Männer aus dem Kanton Graubünden Party in Belgrad. Sechs davon kehrten mit dem Coronavirus zurück. In den vergangenen Tagen stellte der Bund fest, dass viele Neuansteckungen von Serbien-Rückkehrern stammen. Dass die Regierung gemäss Medienberichten möglicherweise Coronazahlen schönt, beschädigt das Image Serbiens zusätzlich.

Die steigende Zahl der Neuinfektionen besorgen den Rest der Welt. Was Bundesrat Alain Berset am Mittwoch bereits durchblicken liess, hat sich jetzt bestätigt: Serbien figuriert mit 28 weiteren Ländern, darunter Kosovo, Schweden, Russland und die USA, auf einer Liste mit Risikoländern. Das bedeutet: Wer aus einem dieser Länder in die Schweiz einreist, begibt sich erst einmal während zehn Tagen in Quarantäne.

In der Schweiz leben rund 150'000 Menschen mit serbischen Wurzeln. Ausgerechnet zum Start der Sommerferien hat das Coronavirus den unbeschwerten Besuch der Heimat vermasselt. «Einige werden jetzt vielleicht verzichten», sagt Goran Bradic, serbischer Botschafter in Bern. «Zweifellos werden aber in den nächsten Wochen sehr viele Menschen aus der Schweiz nach Serbien reisen.» Für sie werde die Quarantänepflicht schwierig. Entweder müssten sie die Ferien um zehn Tage kürzen oder zusätzlich unbezahlten Urlaub nehmen.

Bradic schlägt deshalb dem Bund eine andere Lösung vor. Rückreisende sollen in Serbien oder in der Schweiz einen Covid-Test machen und bei negativem Ergebnis von der Quarantäne befreit werden.