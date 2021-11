Infektion Gallati hatte schon am Freitag erste Symptome – Ansteckung am SVP-Parteitag darum höchst unwahrscheinlich

Nach leichten Schnupfen-Symptomen wurde Gesundheitsdirektor Jean-Pierre Gallati am Montag positiv auf Covid-19 getestet. Vieles deutete deshalb darauf hin, dass der SVP-Parteitag mit 100 Teilnehmenden am letzten Mittwoch in Lupfig der Infektionsort war. Doch nun zeigt sich: Gallati hatte schon am Freitag leichte Symptome.