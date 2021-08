Corona-Newsticker Thurgauer Spitäler am Anschlag – Patienten müssen verlegt werden ++ Studie: Risiko für schwere Verläufe bei Delta doppelt so hoch Alle Neuigkeiten, Reaktionen und Hintergründe zur Coronapandemie in unserem Newsblog.



Gesundheitsminister Alain Berset hat in der SRF-Sendung «Arena» zum regelmässigen Testen an den Schulen aufgerufen. Die Empfehlung des Bundes sei klar, umsetzen müssten sie aber die Kantone, denn diese seien für die Schulen zuständig, so Berset. Wenn das Virus weniger zirkuliere, gelte das auch für Kinder unter 12 Jahren, die sich bislang nicht impfen lassen können.

Die Kantone hätten nun aber auch gemerkt, dass die Situation ernster sei als noch vor einigen Wochen oder Monaten erwartet. «Im Herbst muss wieder mehr getan werden», betonte Berset. «Der Bund bezahlt ja alles. Es ist nur eine Frage der Organistation an den Schulen.» Die Regeln zum Testen an den Schulen sind von Kanton zu Kanton unterschiedlich. Laut dem Bund werden die Tests derzeit nicht flächendeckend durchgeführt.

In der «Arena» vom Freitagabend stellte sich Berset unter anderem den kritischen Fragen von 12 Publikumsgästen.

