Wettingen Reaktionen zur Nicht-Wahl von Ammann Roland Kuster: «Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe»

Wettingens Roland Kuster verpasste am Sonntag die Wiederwahl als Gemeindeammann. Am Donnerstag will er informieren, ob er beim zweiten Wahlgang antritt. Was sind die Gründe für sein schwaches Abschneiden?