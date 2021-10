Spreitenbach Heute vor 25 Jahren verschwand SRF-Praktikantin Heidi Scheuerle spurlos – der Mordfall bleibt ein Rätsel

Am 8. Oktober 1996 verschwand Heidi Scheuerle auf dem Weg von Kreuzlingen nach Basel, als sie per Autostopp unterwegs war. Im Jahr 2000 wurden ihre Überreste in einem Waldstück oberhalb Spreitenbach gefunden. Vor fünf Jahren rollten die Ermittler den Fall noch einmal auf – auch ein Fingernagel wurde erneut analysiert.