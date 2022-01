Coronavirus Wo in Baden die zuverlässigsten Selbsttests gekauft werden können – und was die Apotheken dazu sagen

Dank einer Studie ist nun bekannt, welche in der Schweiz zulässigen Selbsttests verlässlich ein positives Resultat anzeigen. In Baden findet man die am besten abschneidenden Tests jedoch nur in einer Verkaufsstelle. Eine Übersicht mit interaktiver Karte.