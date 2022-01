BEISETZUNG Nach dem Tod von Erzherzogin Margherita: Der König von Belgien und Fürst Hans Adam von Liechtenstein sind unter den Trauergästen in Muri

Rund 150 Gäste nahmen heute Vormittag an der Abdankungsfeier von Erzherzogin Margherita in der Murianer Klosterkirche teil. Nebst dem König von Belgien, Philippe und seiner Gattin Mathilde, reiste auch Fürst Hans Adam von Liechtenstein nach Muri. Die Beisetzung in der Loretokappelle fand im engsten Familienkreis statt.