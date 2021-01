Corona in Alters- und Pflegeheimen ist omnipräsent und fordert Tote: «Das ist traurig und kann Pflegende überfordern»

Die vielen Todesfälle in den Alters- und Pflegeheimen belasten auch das Personal. «In Pflegeheimen gehört das Sterben zum Berufsalltag, dafür sind die Pflegefachleute ausgebildet», sagt Yvonne Ribi, Geschäftsführerin des Schweizer Berufsverbands der Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner. «Es ist aber anders, wenn aufgrund einer einzigen Ursache plötzlich viele Personen in kurzer Zeit sterben. Das ist sehr traurig und kann Pflegende sehr fordern oder überfordern.»

So oder so sei die Arbeitsbelastung für das Personal bereits sehr hoch, sagt Ribi. «Die Personalsituation ist an den meisten Orten schwierig.» Denn Corona-Ausbrüche sind für Heime nicht nur wegen der Todesfälle eine besondere Herausforderung. Meist erkrankt auch ein Teil des Personals . Es geht dabei in einigen Fällen um mehrere Dutzend Mitarbeitende. «Wenn Mitarbeitende krank oder in Quarantäne sind, kann es zu dramatischen Personalengpässen kommen», sagt Ribi. Dies wirke sich negativ auf die Pflege aus und stelle eine zusätzliche Belastung des noch verbleibenden Personals dar. «Das Risiko: mehr Pflegende verlassen den Beruf», warnt Ribi.

Sogar Pensionierte werden reaktiviert

«Es ist sehr schwierig oder unmöglich, solch fehlendes Personal zu ersetzen», heisst es aus Institutionen. Verschiedene Kantone haben zwar Vermittlungspools eingerichtet; Teilzeitmitarbeitende erhöhen ihr Pensum oder Pensionierte werden zurückgeholt. Doch laut Ribi genügt dies nicht. Sie sagt: